Живий народ — бо з іменем Тараса.

Він поміж нас — у думах та піснях.

По світу йде всесильна і прекрасна

Його натхненна, праведна весна.

Йдемо до тебе й несемо, Кобза́рю,

У дні святкові, в пору лихоліть

У спраглих душах попри біль і чвари —

Твій клич: “Свою Україну любіть!”

Наш вічний геній правди і свободи

Боровсь. Каравсь. Не каявсь, а творив.

Шевченко — совість нашого народу.

Він бачить все з Чернечої гори.

Не забувай: ти — українець, поки

На перехрестях збурених століть

Іще “Реве та стогне Дніпр широкий”

І наш Тарас над кручею стоїть!

Віталій МІХАЛЕВСЬКИЙ