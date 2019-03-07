Тарас

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Живий народ — бо з іменем Тараса.
Він поміж нас — у думах та піснях.
По світу йде всесильна і прекрасна
Його натхненна, праведна весна.

Йдемо до тебе й несемо, Кобза́рю,
У дні святкові, в пору лихоліть
У спраглих душах попри біль і чвари —
Твій клич: “Свою Україну любіть!”

Наш вічний геній правди і свободи
Боровсь. Каравсь. Не каявсь, а творив.
Шевченко — совість нашого народу.
Він бачить все з Чернечої гори.

Не забувай: ти — українець, поки
На перехрестях збурених століть
Іще “Реве та стогне Дніпр широкий”
І наш Тарас над кручею стоїть!

Віталій МІХАЛЕВСЬКИЙ

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