Живий народ — бо з іменем Тараса.
Він поміж нас — у думах та піснях.
По світу йде всесильна і прекрасна
Його натхненна, праведна весна.
Йдемо до тебе й несемо, Кобза́рю,
У дні святкові, в пору лихоліть
У спраглих душах попри біль і чвари —
Твій клич: “Свою Україну любіть!”
Наш вічний геній правди і свободи
Боровсь. Каравсь. Не каявсь, а творив.
Шевченко — совість нашого народу.
Він бачить все з Чернечої гори.
Не забувай: ти — українець, поки
На перехрестях збурених століть
Іще “Реве та стогне Дніпр широкий”
І наш Тарас над кручею стоїть!
Віталій МІХАЛЕВСЬКИЙ