Від «зека» Януковича до «Зе-Ко»?

В УКРІНФОРМі 1 березня відбулася прес-конференція представників громадської ініціативи “Слуга олігарха як загроза Україні”. Її учасниками стали лауреати Шевченківської премії: дипломат, доктор медичних наук Юрій Щербак, письменник-мистецтвознавець, політолог, радянський дисидент Богдан Горинь, голова ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Павло Мовчан. Вони оприлюднили відкритий лист-звернення до українців 27 представників інтелігенції — учасників громадської ініціативи “Слуга олігарха як загроза Україні”. Представники української інтелігенції закликали громадян України відповідально поставитися до виборів Президента та не допустити обрання на цю посаду артиста-пересмішника Володимира Зеленського. Вони обурені, що комік “безпосередньо блазнював перед Януковичем, Медведєвим і Кадировим, і жодного разу йому не спало на думку вибачитися перед українським народом”. Юрій Щербак, оприлюднюючи звернення, підкреслив, що список кандидатів у Президенти розлогий, і навіть опоненти влади можуть обрати собі фаворита. Зауважив, що для того, щоб кандидати були справді достойними, треба змінити закон про вибори Президента. Кандидата в Президенти мають висувати політичні сили, має бути жорсткий відбір, зокрема, як у США, де борються у кожному штаті, і потім лише визначаються один чи два кандидати, і вже з’їзди вирішують, хто з них залишиться. Крім того, на його думку, треба значно збільшити заставу.

Голова товариства “Просвіта” Павло Мовчан зазначив, що українцям є з кого і з чого вибирати:

— Ми за європейський шлях України. Нам треба припинити цей олігархічний фарс. Обрати цю людину Президентом — означає перетворити Україну на об’єкт кпинів для всього світу. Не віддаваймо голос “по приколу” за облудну маску, маріонетку корупційного олігарха.

Власн. інф.