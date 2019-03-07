Звернення української інтелігенції

Шановна українська громадо!

Ми бачимо, як у суспільстві шириться, наче пошесть, захоплення сумнівним претендентом на роль Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Популярний артист Володимир Зеленський, якого багато хто помилково асоціює з вигаданим героєм серіалу “Слуга народу” Голобородьком, всерйоз претендує на найвищу посаду Української держави. Що ж, це його право. А право людей — знати, хто ховається за цією театральною маскою.

Не секрет, що кандидат у Президенти Зеленський — це проект одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди доларів “Приватбанку”. І лише держава врятувала вкладників від втрати коштів, провівши націоналізацію та взявши на себе фінансові зобов’язання штучно збанкрутілої банківської установи.

Після цієї цинічної оборудки “голов­ний режисер” Зеленського — Коломойський, рятуючись від українських правоохоронних органів, втік до Швейцарії. А коли ним зацікавилося вже й американське правосуддя, сховався в Ізраїлі (адже ця країна, як відомо, не видає іншим державам своїх громадян).

За награбовані в Україні гроші олігарх спорядив на президентські вибори цілу низку кандидатів. Його мета — уникнути відповідальності та знов отримати змогу паразитувати на державному бюджеті. Тож медіа-імперія Коломойського хутко “розкручує” кандидатів-маріонеток на кшталт Володимира Зеленського та Олександра Шевченка. При цьому контрольований Коломойським телеканал “1+1”, порушуючи всі мислимі й немислимі журналістські стандарти, перетворився просто-таки на агентство з піару Зеленського.

Зеленський — кінопродюсер, який, згідно з розслідуванням програми “Схеми”, на п’ятому році війни заробляє чималі кошти в Росії та навіть отримує фінансування на свої проекти з бюджету держави-агресора.

Товариство!

Закликаємо усвідомити, що кандидат у президенти Володимир Зеленський — це зовсім НЕ СМІШНО! Бо не може бути смішним те, що НЕСЕ ТРАГЕДІЮ для України. Зеленський усім своїм способом життя, офшорами, інформаційним і бізнес-ресурсом залежний від Коломойського, його телеканалів, юристів, режисерів і політтехнологів.

Він камуфлюється під образ правдоруба Василя Голобородька з серіалу “Слуга народу”, а як пошкребти — реальний слуга корумпованого олігарха-втікача. Як не крути, Зеленський насміхався зі святих для українців речей: української мови, Томосу про автокефалію і навіть з України як такої, виставляючи її в образі порноакторки (траплялося, сміявся над Україною навіть на концертах у Кремлі). Зокрема, він блазнював перед Віктором Януковичем і попихачем Путіна Медведєвим, які підхихикували над його виступами в банних халатах. Він постійно виставляв українців в образі дурнуватих “гуцулів” і “хохлів-салоїдів”. Заявляв зі сцени, що гасло “Слава Україні!” — то для галицьких туалетів. Це не вигадки, а щаблі бізнес-кар’єри нинішнього кандидата.

І Зеленському жодного разу не спало на думку вибачитися за це перед українським народом. Натомість він принижувався перепросинами путінського ката Рамзана Кадирова. І вважає, що слід добиватися миру, ставши перед Путіним на коліна та задовольнивши його вимоги і потреби.

У ці особливі в історії України дні ми згадуємо подвиг Героїв Небесної сотні, яких знищив режим Януковича. Серце обливається кров’ю, а кулаки стискаються від люті, коли переглядаєш виступи команди Зеленського тих часів. Де “жартівники” цинічно знущаються з людей, які на Майдані ризикували життям, захищаючи європейський вибір України. “Якщо “беркутівцям” видати ебонітові палички, а мітингарів одягнути у вовняний одяг — так ми зможемо добувати електроенергію!” — реготали у “Кварталі 95”.

Шановні співвітчизники!

Насуваються чергові президентські вибори. Ми не агітуємо вас за певного кандидата. Але вважаємо за необхідне звернути увагу на таке вкрай небезпечне явище, як проект Коломойського “Зеленський — слуга народу”.

Обрати цю людину Президентом — означає перетворити Україну на об’єкт кпинів для всього світу.

Новітня історія вже знає, чим обернулося для Української держави та її обороноздатності правління посміховиська з олігархічної кліки.

Якщо вам не подобається влада та її кандидат — у виборчому списку є представники опозиції, бізнесмени, економісти, молодь — підтримайте когось із них. Але не віддавайте голос “по приколу” за облудну маску, маріонетку корупційного олігарха.

Українці!

Закликаємо поставитись до свого вибору серйозно. За нинішніх соціологічних розкладів цінним є кожен голос. Тож обміркуйте наслідки. Саме від вашого волевиявлення залежить доля всієї країни.

В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ

Юрій БУРЯК

Юрій ВИННИЧУК

Петро ВОЛЬВАЧ

Любов ГОЛОТА

Богдан ГОРИНЬ

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ

Олександр ІРВАНЕЦЬ

Тарас КОМПАНІЧЕНКО

Дмитро ЛОМАЧУК

Надія ЛУК’ЯНЕНКО

Павло МОВЧАН

Раїса НЕДАШКІВСЬКА

Микола НЕСТЕРЧУК

Володимир ПАНЧЕНКО

Олександр ПОНОМАРІВ

Михайло РАТУШНИЙ

Ірен РОЗДОБУДЬКО

Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ

Кирило СТЕЦЕНКО

Микола ТИМОШИК

Леонід ФІНБЕРГ

Олена ФІНБЕРГ

Микола ЦИМБАЛЮК

Юрій ЩЕРБАК

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ

Окрема думка Івана ДЗЮБИ

Я загалом підтримую цей лист і міг би його підписати. Але краще я скажу “своїми словами”.

Я не дуже захоплююсь гумором 95-го кварталу, через що і не знаю, чи Зеленський такий талановитий, як про нього кажуть його шанувальники.

Може. Вірю. Вірю навіть Леонідові Макаровичу Кравчуку, який захоплено сказав, що в нього “талант аж іскрить”!

Дай Боже, хай іскрить. Але хай іскрить на сцені. А як іскритиме на чолі держави, то може і себе спалити, і державу.

Але я не вірю, що український народ обере президентом своєї вистражданої держави людину, яка не знає України, не знає її народу, не знає її історії, її культури і позбавлена політичного мислення, підміняючи його “приколами”.

Певен, що замість обіцяних йому “рейтингами” п’ятдесяти чи скільки там відсотків голосів він набере хіба 10—15, і це буде достойний ляпас тим, хто хотів поглумитися з України.