Щороку над Білою Церквою сходить «Кобзарева зоря»

Тетяна ВИГОВСЬКА
Тарас Шевченко не забронзовів. Кобзар не переродився в абстрактно-помпезний символ. Його творчість знаходить відгук в українських серцях. У декого уява розгулюється до “квантового стрибка”, але для більшості українців Тарас Шевченко — велет духу, пророк і совість народу.
5 березня у центральній бібліотеці міської ЦБС відбувся 30й за ліком конкурс читців поезії Тараса Шевченка “Кобзарева зоря”. Його популярність виросла настільки, що довелося започаткувати відокремлене дитяче змагання декламаторської майстерності.
Конкурс тривав два дні у п’яти номінаціях — дошкільнята та школярі початкових класів, 5—6 класи, 7—8 класи, старшокласники і студенти. Дітвору оцінювало журі на чолі з Тетяною Виговською, просвітянкою, волонтером, журналістом, головним редактором видавництва “Час Змін Інформ”. Гранпрі серед молодших учасників отримала Катерина Сергієнко.
Призерами конкурсу в номінації “Дошкільнята та учні 1—2 класів” стали: І місце — Анна Ліхачова; ІІ місце — Мілана Гордейчик та Влада Яремчук; ІІІ місце — Михайло Довгалюк і Марія Проценко. У віковій категорії “Учні 3—4 класів”: І місце — Анатолій Попелянець; ІІ місце — Євген Гришко і Олександр Федак; ІІІ місце — Ангеліна Кобринець та Катя Мишко.
У віковій категорії “Учні 5—6 класів”: І місце — Анастасія Найда; ІІ місце — Марина Григоренко і Олександр Цуцков; ІІІ місце — Лукія Оверченко та Ксенія Недрега. У віковій категорії “Учні 7—8 класів”: І місце — Анастасія Чернух; ІІ місце — Аліна Королевич та Ліза Попроцька; ІІІ місце — Аліна Джима і Юлія Кирута.
Майстерність чотирьох десятків конкурсантівстаршокласників і студентів оцінювало журі під головуванням очільника Білоцерківського міськрайонного об’єднання ВУТ “Просвіта” Костянтина Климчука. В його складі були заступник голови Київського обласного осередку Міжнародної організації “Жіноча громада” Меланія Іщук, народний артист України, керівник квартету “Явір” Олесь Харченко, вчителька з Польщі Анна Матисяк, головний спеціаліст відділу культури і туризму БМР Ксенія Жукова та поетеса Тетяна Строкач.
Конкурс проводився під гаслом “Тарас Шевченко єднає серця”. Тож поезії Кобзаря, крім української, виконували французькою, польською, болгарською, німецькою і навіть японською мовами. А Наталія Гурська (КЗ КОР “БЦ багатопрофільний НРЦ”), яка має вади слуху, не лише вразила журі декламаторством, а й супроводжувала свій виступ мовою жестів і по праву посіла одне з призових місць.
Цікавим було виконання “Заповіту” студентом Білоцерківського аграрного університету з Камеруну Лессомо Алейном. Він прийшов зі своїми співвітчизниками, і коли закінчилася змагальна частина й перед учасниками конкурсу кілька пісень виконав Олесь Харченко, камерунці також продемонстрували свої артистичні таланти. Спів і танці додали конкурсу атмосферності й шарму.
А Гранпрі отримала учениця БНВО “Перша Білоцерківська гімназія” Анна Панько, яка перевтілилася в трагічну постать Матері з поеми “Сова”. Призерами конкурсу в номінації “Старшокласники” стали Анна Агалієва, Даніела Ямпольська, Анастасія Павловська, Юрій Бортнік, Наталія Гурська, Ольга Клінкіна, Георгій Осадчий, Анна Хоменко і Святослав Петришин.
У номінації “Студенти” не було рівних вихованцю ДНЗ БПТУ ім. Поповича Павлу Пасічнику. Андрій Поліщук, студент того ж закладу, виборов третє місце. Юнацьку команду призерів “розбавила” Євгенія Новіцька, студентка Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу.
Переможці і призери отримали цінні призи, серед яких були і ексклюзивні “Кобзарі”, видані “Просвітою”, і розкішні щорічники з цитатами Шевченка і репродукціями його картин та офортів, віддрукованих фондом Миколи Томенка “Рідна країна”.
Ще довго учасники обмінювалися думками і фотографувалися біля портрета Тараса Шевченка та виставки його книг. І в ці хвилини подумалося, що Тарасове слово об’єднало людей з різних країн і континентів.