Щороку над Білою Церквою сходить «Кобзарева зоря»

Тетяна ВИГОВСЬКА

Тарас Шевченко не забронзовів. Кобзар не переродився в абстрактно-помпезний символ. Його творчість знаходить відгук в українських серцях. У декого уява розгулюється до “квантового стрибка”, але для більшості українців Тарас Шевченко — велет духу, пророк і совість народу.

5 березня у центральній бібліотеці міської ЦБС відбувся 30й за ліком конкурс читців поезії Тараса Шевченка “Кобзарева зоря”. Його популярність виросла настільки, що довелося започаткувати відокремлене дитяче змагання декламаторської майстерності.

Конкурс тривав два дні у п’яти номінаціях — дошкільнята та школярі початкових класів, 5—6 класи, 7—8 класи, старшокласники і студенти. Дітвору оцінювало журі на чолі з Тетяною Виговською, просвітянкою, волонтером, журналістом, головним редактором видавництва “Час Змін Інформ”. Гранпрі серед молодших учасників отримала Катерина Сергієнко.

Призерами конкурсу в номінації “Дошкільнята та учні 1—2 класів” стали: І місце — Анна Ліхачова; ІІ місце — Мілана Гордейчик та Влада Яремчук; ІІІ місце — Михайло Довгалюк і Марія Проценко. У віковій категорії “Учні 3—4 класів”: І місце — Анатолій Попелянець; ІІ місце — Євген Гришко і Олександр Федак; ІІІ місце — Ангеліна Кобринець та Катя Мишко.

У віковій категорії “Учні 5—6 класів”: І місце — Анастасія Найда; ІІ місце — Марина Григоренко і Олександр Цуцков; ІІІ місце — Лукія Оверченко та Ксенія Недрега. У віковій категорії “Учні 7—8 класів”: І місце — Анастасія Чернух; ІІ місце — Аліна Королевич та Ліза Попроцька; ІІІ місце — Аліна Джима і Юлія Кирута.

Майстерність чотирьох десятків конкурсантівстаршокласників і студентів оцінювало журі під головуванням очільника Білоцерківського міськрайонного об’єднання ВУТ “Просвіта” Костянтина Климчука. В його складі були заступник голови Київського обласного осередку Міжнародної організації “Жіноча громада” Меланія Іщук, народний артист України, керівник квартету “Явір” Олесь Харченко, вчителька з Польщі Анна Матисяк, головний спеціаліст відділу культури і туризму БМР Ксенія Жукова та поетеса Тетяна Строкач.

Конкурс проводився під гаслом “Тарас Шевченко єднає серця”. Тож поезії Кобзаря, крім української, виконували французькою, польською, болгарською, німецькою і навіть японською мовами. А Наталія Гурська (КЗ КОР “БЦ багатопрофільний НРЦ”), яка має вади слуху, не лише вразила журі декламаторством, а й супроводжувала свій виступ мовою жестів і по праву посіла одне з призових місць.

Цікавим було виконання “Заповіту” студентом Білоцерківського аграрного університету з Камеруну Лессомо Алейном. Він прийшов зі своїми співвітчизниками, і коли закінчилася змагальна частина й перед учасниками конкурсу кілька пісень виконав Олесь Харченко, камерунці також продемонстрували свої артистичні таланти. Спів і танці додали конкурсу атмосферності й шарму.

А Гранпрі отримала учениця БНВО “Перша Білоцерківська гімназія” Анна Панько, яка перевтілилася в трагічну постать Матері з поеми “Сова”. Призерами конкурсу в номінації “Старшокласники” стали Анна Агалієва, Даніела Ямпольська, Анастасія Павловська, Юрій Бортнік, Наталія Гурська, Ольга Клінкіна, Георгій Осадчий, Анна Хоменко і Святослав Петришин.

У номінації “Студенти” не було рівних вихованцю ДНЗ БПТУ ім. Поповича Павлу Пасічнику. Андрій Поліщук, студент того ж закладу, виборов третє місце. Юнацьку команду призерів “розбавила” Євгенія Новіцька, студентка Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу.

Переможці і призери отримали цінні призи, серед яких були і ексклюзивні “Кобзарі”, видані “Просвітою”, і розкішні щорічники з цитатами Шевченка і репродукціями його картин та офортів, віддрукованих фондом Миколи Томенка “Рідна країна”.

Ще довго учасники обмінювалися думками і фотографувалися біля портрета Тараса Шевченка та виставки його книг. І в ці хвилини подумалося, що Тарасове слово об’єднало людей з різних країн і континентів.