Україна жде і вірить

Хто йде до влади? Подивись пильніше,

Поглянь на той туманний родовід

І прочитай, що правда суща пише,

Щоб зрозуміть… А зрозуміти слід!

Вкраїна багатьом із них байдужа,

Лише б себе вельможно звеличать.

Тобі кажу сьогодні, брате-друже:

Не став поспішно вибору печать.

Нехай красивих фраз ядуча слина

На очі наші не кладе більмо.

Вкраїно, утверди отого сина,

Що не зганьбить державницьке кермо.

Щоб переможно вийшли ми із бою,

Відчувши храмів рідних передзвін.

І щоб за право буть завжди собою,

Ми до Москви не бігли на поклін.

Ждемо того, для кого честь і правда

Вартіші будуть за багатства всі,

Хто справедливості здійме високий прапор,

Щоб жить Вкраїні в радості й красі.

Хто наше рідне, повнозвуке слово

Не дасть зганьбити зборищу базік.

І отчий рід утвердить, як основу

Для слави й гордості — і прісно, і вовік!

Вадим КРИЩЕНКО