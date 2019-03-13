Урочиста академія у Здолбунові

З нагоди 205-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка та 30-річчя Шевченківської естафети “Дорогами поета на Рівненщині” у Здолбунові відбулася урочиста Академія. Вона стартувала 1989 року з ініціативи Рівненської обласної організації НСПУ.
Щороку літературномистецька акція передається від району до району: Радивилівського, Дубенського, Здолбунівського, Острозького, Гощанського та Корецького, в яких 1846 року перебував Тарас Шевченко. Торік Здолбунівський район отримав естафету від Дубенщини, а вже сьогодні передав сусідньому Острозькому району.
На урочистий захід завітали письменники та просвітяни, школярі та молодь, представники влади та громадськість, делегації та творчі аматорські колективи з 6ти районів – учасників естафети.
Урочиста Академія — фінальний захід, який підсумовує всі проведені заходи в районі з ушанування Кобзаря протягом року.
Справжній шедевр створили педагоги та учні закладів освіти Здолбунівщини — вишиваний та ілюстрований “Кобзар”, в який увійшли уривки та окремі твори Т. Г. Шевченка, який презентували гостям урочистої Академії “Дорогами поета на Рівненщині”.
Діяла літературна сцена за участю письменників Рівненщини, виставки, фотозона — інсталяція з виробами декоративноужиткового мистецтва, виставка аматорських витинанок Сніжани Король.
Зі сцени звучали словавітання від голови НСПУ Михайла Сидоржевського, голови Рівненської організації НСПУ Ірини Баковецької, народного депутата України Олександра Дехтярчука та твори Великого Кобзаря у виконанні голів районних адміністрацій усіх шести районів, які брали участь у акції передачі Шевченківської естафети.
Пресцентр Рівненського ОО Товариства “Просвіта”