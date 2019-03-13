Урочиста академія у Здолбунові

З нагоди 205-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка та 30-річчя Шевченківської естафети “Дорогами поета на Рівненщині” у Здолбунові відбулася урочиста Академія. Вона стартувала 1989 року з ініціативи Рівненської обласної організації НСПУ.

Щороку літературномистецька акція передається від району до району: Радивилівського, Дубенського, Здолбунівського, Острозького, Гощанського та Корецького, в яких 1846 року перебував Тарас Шевченко. Торік Здолбунівський район отримав естафету від Дубенщини, а вже сьогодні передав сусідньому Острозькому району.

На урочистий захід завітали письменники та просвітяни, школярі та молодь, представники влади та громадськість, делегації та творчі аматорські колективи з 6ти районів – учасників естафети.

Урочиста Академія — фінальний захід, який підсумовує всі проведені заходи в районі з ушанування Кобзаря протягом року.

Справжній шедевр створили педагоги та учні закладів освіти Здолбунівщини — вишиваний та ілюстрований “Кобзар”, в який увійшли уривки та окремі твори Т. Г. Шевченка, який презентували гостям урочистої Академії “Дорогами поета на Рівненщині”.

Діяла літературна сцена за участю письменників Рівненщини, виставки, фотозона — інсталяція з виробами декоративноужиткового мистецтва, виставка аматорських витинанок Сніжани Король.

Зі сцени звучали словавітання від голови НСПУ Михайла Сидоржевського, голови Рівненської організації НСПУ Ірини Баковецької, народного депутата України Олександра Дехтярчука та твори Великого Кобзаря у виконанні голів районних адміністрацій усіх шести районів, які брали участь у акції передачі Шевченківської естафети.

Пресцентр Рівненського ОО Товариства “Просвіта”