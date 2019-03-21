Кобзар ніколи не бував на Прикарпатті, проте удостоївся рекордної кількості пам’ятників на теренах цього краю. Шевченко й гадки не мав, що стане символом світової українськості, і його свята земля відзначатиме перші березневі дні пробудження та змін, вшановуючи ймення свого пророка. “Просвіта” вже сто п’ятдесят років несе до народу Шевченкові настанови, ідеї та спонуку до дії. Шевченко живий, і слово його гартує.

“Благословенне слово, що гартує”, — так називалася творча зустріч молоді, духовенства та інтелігенції краю. Звучали твори Кобзаря в оригінальному виконанні студентів Інституту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника, молодіжних хорів та ансамблів. Чіпали за душу читці поезій та промовці.

Музей шани Т. Шевченка, що діє при Народному домі “Просвіта”, наразі більше працює як маленький оазис літературно-музичного та просвітницького осередку, аніж власне музей. Дуже концентровано цьогоріч саме там проводилася Шевченкіана. Викладач-методист Івано-Франківської ДМШ № 2 ім. В. Барвінського Ярина Курило провела літературно-музичний вечір вшанування Кобзаря учнями школи. Вихованці читали твори Кобзаря, виконували пісні на слова поета чи присвячені йому під акомпанемент фортепіано та бандури. “Чи знаєте ви Шевченка?” — під такою назвою тривала вервичка музики та поезії. І кожен учасник звертався до себе, навчаючись сприймати поезію серцем, виховуючи в собі патріотизм і смак у слові. Бо пізнавати Шевченка — це пізнавати історію між рядками Кобзаря, щоб надалі щоденно опиратися на чорним по білому написані рядки смислів та мудрості.

Шевченківські читання, що також проходили у Музеї народної шани Тараса Шевченка у Народному домі “Просвіта”, об’єднали учасників віком від п’яти до дев’яносто років: Єва Панченко прочитала поезію “Село”, а найстарший присутній просвітянин Микола Кардащук щиро продекламував кілька уривків з кобзаревих поем. Представники чи не всіх дотичних до “Просвіти” об’єднань трепетно і красиво читали “Кобзар”.

Тематичну літературно-музичну композицію “О Господи, подай любити правду на землі” представили артисти симфонічного оркестру обласної філармонії Любов Литвинчук та Ліліана Лавренюк. На завершення читань хор “Берегиня” Союзу українок виконав кілька творів на Шевченківську тематику.

…Завершувалося відзначення шевченкових днів співаною Шевченкіаною у виконанні заслуженої артистки України Світлани Овчарової-Суховій. З вітальним словом виступив голова обласної “Просвіти” Степан Волковецький. На тему “Жінки у життєвій драмі Кобзаря” виступила голова обласної організації “Жіноча громада”, завідувачка культурно-масової роботи обласної “Просвіти” Михайлина Боднар.

А між тим тривали загальноміські заходи у співорганізації з “Просвітою Прикарпаття”. Так 9 березня зранку стартували Шевченківські читання—2019, вкотре традиційно організовані Громадським інститутом аналітики та прикарпатською “Просвітою”.

Заступник голови обласного об’єднання Просвіти Михайло Січка, відкриваючи марафон читань, сказав:

— Шевченко є чудовим прикладом для молоді, як почати з самих низів і стати символом цілого народу.

Прочитати твори Шевченка на Вічевому майдані зібралися представники міської та обласної влади, викладачі, студенти.

А в полудень вся численна громада читців, представників політичних партій, владних структур та громадськості у супроводі муніципального оркестру розпочали урочисту ходу центром міста до пам’ятника Кобзареві, що у міському парку культури. Там під мелодію “Заповіту” квіти до пам’ятника поклали мер міста Р. Марцінків, секретар міськ­ради О. Савчук, голова ІФ ОО ВУТ “Просвіта” Степан Волковецький; відправили панахиду за Тарасія. На заході також виступили керівники міста та обласного центру, Національної спілки письменників та просвітянської громади області.

— Тарас Шевченко — приклад для наслідування кожним сущим нині, — наголосив Михайло Січка. — Його стійкість, його мужність, його віра зобов’язують усіх нас бути такими у часи нинішніх випробувань. А він їх передбачав. Читаймо Шевченка, працюймо і діймо за його Заповітом. І ми переможемо.

Прес-центр Івано-Франківського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка