Кого обираємо?

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Мене дивує, що в країні, яка відбиває агресію, кандидатом у президенти є людина, яка до певної міри цій агресії сприяла. Так, я маю на увазі відомого шоумена і блазня. Збройній агресії Росії передувала експансія в культурі. Зеленський зі своїм “95-м кварталом”, як свідчать його виступи, був не на боці Батьківщини. Вони періодично глузували з країни, з української національної культури. Фактично Зеленський зі своєю компанією, хотіли вони того чи ні, долучилися до формування сепаратизму в Україні.

Нині в Україні ллється кров, гинуть кращі з кращих наших співвітчизників. Зеленський заробив мільйони на підготовці цього кровопролиття. І ось тепер цей агент впливу хоче стати президентом. Найгірше те, що багато людей готові за нього голосувати. Деякі мої знайомі кажуть: “Коломойський — розумна людина. Він навмисне виставив Зеленського, щоб познущатися з українців. Скільки людей проголосує за Зеленського, такий відсоток дебілів в українському суспільстві”.

Ситуація небезпечна ще й тим, що не один блазень Зеленський — агент російського впливу. Всі оці бойки, вілкули і їм подібні… Вони обіцяють швидкий мир, але мир залежить від сили нашого опору російській агресії. Поки є люди, згодні піти на капітуляцію, агресія триватиме. Вони обіцяють, що кожний зможе розмовляти мовою, якою захоче, і сам обиратиме собі свята. Ніби зараз люди цього не можуть робити. Але узаконення двомовності в державі — це розвал країни. Фактично, це обіцянки порушення прав українців в Україні і продовження російської експансії. Росії Україна потрібна не для того, щоб зберегти свою євроазійську імперію. Росії потрібні українці для освоєння Сибіру, Півночі і Далекого Сходу, продовження загарбницьких воєн. Спочатку Путін загарбуватиме республіки колишнього СРСР, а потім Росія піде далі. І українці знову накладатимуть своїми головами в якомусь Афганістані чи Сирії за імперські інтереси Кремля. Саме про це слід пам’ятати на виборах.