«Вогонь, запалений Тарасом»

Владлена РУССОВА,

заступник голови Миколаївської МРО “Просвіта” ім. М. Аркаса

Саме так назвали свято до 205-річчя Кобзаря просвітяни (модератор О. Петренко), які 11 березня цього року в стінах однієї з музичних шкіл Миколаєва провели літературно-мистецький захід за участю професійних та самодіяльних акторів. Окрасою композиції було виконання творів Т. Шевченка актором, режисером і просвітянином М. Євтушенком.

Загалом цьогорічний Кобзаревий ювілей у просвітян Миколаєва, його первинного осередку — Миколаївської міжрайонної організації “Просвіта” імені Миколи Аркаса, позначився традиційними заходами в бібліотеках міста і новаторськими — флешмобами, квестами. Зокрема, 6 березня у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці провели традиційну науково-практичну конференцію “Шевченко і сучасність”, на якій з доповідями виступали історики літератури, бібліотекарі, студенти. Присутні могли ознайомитися з виставкою раритетів з фондів бібліотеки та приватного зібрання голови обласної “Просвіти” І. Марцінковського. Особливий інтерес викликали доповіді просвітян Л. Старовойт “Шевченкова енергетична зарядженість поезії Дмитра Кременя”, О. Гриценка “Шевченко та сучасна поп-культура” та І. Берези “Шевченкові акценти у творчості миколаївських письменників останнього десятиріччя”.

Наші члени осередку тримають тісний зв’язок не лише з мовно-історичним клубом при Центральній міській бібліотеці імені М. Кропивницького (модератор — просвітянка І. Загреба), а й із клубом пошанування Назарія Яремчука, проводячи серед інших заходів і літературно-мистецькі вечори до Шевченкових днів. Цьогоріч це була композиція за сценарієм просвітянина, поета П. Панянчука. Чудовим був виступ філармонійного колективу “Вільні козаки” (керівник — Ф. Сичов) та читання поезій Т. Шевченка М. Євтушенком.

Підтримали й ініціативу Міністерства молоді і спорту щодо участі у міжнародному флешмобі “Великий Шевченко”. Просвітяни та їхні знайомі вшанували пам’ять Кобзаря, поклавши квіти до пам’ятника і розмістивши у Фейсбуці відео читання віршів Т. Шевченка.

Цікавим для молоді Чорноморського національного університету імені Петра Могили був квест “Увага! Розшук”, під час якого напередодні уродин Кобзаря шукали “свого Шевченка”. І завершив ювілейний тиждень в університеті літературно-мистецький конкурс “Моя ти доле молодая”, у проведенні якого теж узяли участь наші просвітяни.