«Яскравим світлом слово твоє сяє»

Анна ЛИМИЧ,

м. Рівне

З нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у Будинку культури села Колоденка Рівненського району відбувся великий святковий концерт. Ініціювали цю важливу подію Рівненське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки (голова професор РДГУ Андрій Пастушенко); обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка (проректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Іван Вєтров); Корнинська об’єднана територіальна громада, сільський голова Роман Горбатюк-Василейко.

Уперше з усіх новостворених ОТГ вдалося організувати таке грандіозне дійство, в якому взяли участь художні колективи сіл Корнин, Колоденка, Загороща і Тайкури. А це передусім – народний ансамбль української пісні “Веретено” (керівник Андрій Пастушенко, с. Колоденка), хор Євангельських християн-баптистів, церковний хор с. Загороща, дитячі вокальні ансамблі з Корнина “Пролісок” і “Промінчик”, Загорощі й Колоденки, жіночі вокальні ансамблі із Загорощі та Корнина.

Своє мистецтво демонстрували вокальні тріо “Вишиванка” (с. Колоденка), “Надвечір’я” (с. Тайкури), дует бандуристок у складі Ірини та Наталії Євтушків, Любов Демчук (с. Загороща), Анастасія Ігнатюк, Зоя Шокова (с. Тайкури), Елла Миронець (с. Корнин), інші. Декламували вірші Тараса Шевченка і власні Дарина Ковальчук, Юлія Філончук, Владислав Демчук і поетеса Іванна Голуб. Концерт із понад 25 номерів викликав у глядачів позитивні емоції та враження.

Поміж художніми номерами присутні в залі почули виступи запрошених гостей, зокрема голови Культурно-просвітницького центру ім. Т. О. Сосновського Ярослава Ковальчука. Нагородження художніх колективів і виконавців провели Іван Вєтров, Андрій Пастушенко та Олександр Булига. Насамкінець від Корнинського сільського голови художнім колективам передали й матеріальні заохочення. Провели великий святковий концерт учителі Колоденської ЗОШ І—ІІІ ступенів Вероніка Федчик і Андрій Шут.