Білінгвізм Донеччини: виникнення, реалії і перспективи

Ольга ШЕВЧУК-КЛЮЖЕВА,

кандидат філологічних наук

Одним із найактуальніших питань сучасної України є проблема українськоросійського білінгвізму. Він характеризує мовну ситуацію в Україні загалом і на сході нашої держави зокрема. Варто відзначити, що сьогодні проблема двомовності в Україні вивчена недостатньо, оскільки дуже часто коментування явища білінгвізму переходить у суто політичну площину, стаючи об’єктом різноманітних спекуляцій. Це не знімає питання, а лише загострює його. Отже, саме зараз у сучасній соціолінгвістиці постала потреба в появі незаангажованих власне лінгвістичних робіт, присвячених вивченню наслідків українськоросійської двомовності. Такі дослідження зможуть дати відповідь на багато мовознавчих питань, і, головно, виявити руйнівний для структури і української, і російської мов вплив “законсервованого” стану контактного білінгвізму між спорідненими мовами, що побутують на одній території. Дослідження сфокусоване саме на Донеччині, оскільки проблема двомовності вкорінена тут досить глибоко, зважаючи на історичні особливості заселення краю.

Етнічна структура

Етнічна структура Донеччини формувалася протягом століть і є результатом дії низки об’єктивних та суб’єктивних чинників у сферах політики (входження у різні часи до складу різних державних утворень, різний адміністративнотериторіальний устрій), економіки (зумовленість масової колонізації регіону з другої половини XVIII ст. та міграцій пізніших, зокрема радянських, часів), культури (перетин етнокультурних традицій різних народів), а також внутрішнього розвитку та взаємодії окремих етнічних компонентів, що були об’єднані спільним територіальним, а згодом політичним та культурним полем. Уже понад 100 років економічне та соціокультурне “обличчя” регіону визначає його індустріальна спрямованість. Отже, південносхідна Україна і Донбас є історично українським регіоном, адже це частина території Запорізької Січі, зокрема Кальміуської паланки. Аграрну колонізацію території між Дніпром і Дінцем – “Дикого поля” — розпочали на межі XV і XVI ст. українські й російські селяни. Слідом за стихійним народним потоком ішла військовоурядова колонізація. Історик Д. Багалій писав: “Хоча це було в диких, незаселених степах, що не були нічиєю власністю, але всетаки на цю землю московський уряд дивився як на свою і хотів її закріпити за собою через заселення переселенцями, хоча ті землі в дійсності належали прадідам українців” [Багалій 1993: 63]. Уже до середини XIX ст. на Донбасі внаслідок особливостей освоєння території, колонізаторської політики царської Росії і створення сприятливих умов для іноземних поселенців сформувалася строката етноструктура. Тут жили українці, росіяни, німці, греки, євреї, татари та представники інших етносів. Однак абсолютну більшість становили українські селяни — вони складали (за десятою ревізією 1858 р., що проводила Російська імперія) 75%. Великою етнічною групою були росіяни — 13,5%.

Донецький регіон стає прикордонною етноконтактною зоною двох східнослов’янських народів: українців і росіян. Відбуваються складні міжетнічні процеси, що вплинули на формування особливостей соціальнокультурного життя різних груп населення в пізніші періоди. Однак до середини XIX ст. Донбас ще лишався малозаселеним регіоном. Інтенсивний етап освоєння краю розпочався після реформи 1861 р. Територія Російської імперії поділялася на регіони, інтернаціональні за своїм складом. У цей час розпочинається інтенсивна розробка природних багатств Донеччини, формування вугільнопромислового комплексу, аграрна колонізація вільних земель. Виробничоекономічні та соціальні чинники викликали величезні хвилі переселення робочої сили на Донбас. Чисельність населення в цей період зростала уп’ятеро швидше, ніж в інших регіонах імперії. Статистика засвідчує, що саме в післяреформений час, у період, коли формується вугільнопромисловий комплекс та інтенсивно розвивається сільське господарство, відбувається величезне переселення з різних губерній, і саме в цей час закладається основа сучасної етнічної структури населення Донбасу. Відтак на шахтах і заводах Донбасу працювала переважно прийшла робоча сила. Це були розорені після реформи 1861 р. селяни з центральних регіонів Росії. За 48 років, з 1858 р. до 1906 р., чисельність населення Донбасу збільшилася на 54,4% і нараховувала 836094 осіб. Приріст населення мігрантами складав 48,6%, тому етнічний склад вплинув на динаміку етноструктури регіону в післяреформений період [Материалы 1903].

Аналіз вихідців регіону показує, що російські губернії були батьківщиною 46,7% усіх переселенців на Донбас, з українських губерній переселилося 37,9% мігрантів, з Білорусії — 0,8%, з Кавказу — 1,8%, представників інших місцевостей нараховувалося близько 8,4%. Традиційними районами переселення були Харківська, Курська, Орловська, Таврійська, Полтавська, Чернігівська губернії та область Війська Донського. Близько 40% мігрантів наприкінці ХІХ ст. оселялося в містах, що й відбилося на етноструктурі [Первая Всеобщая перепись 1904]. Усього за переписом 1897 р. на Донбасі нараховувалося 30 етнічних груп, що було на 22 національності більше порівняно з десятою ревізією 1858 р. Більшість у регіоні складали українці, при всій поліетнічності краю, — 62,5%, однак їхній відсоток у загальній чисельності населення знизився на 12,5%; переважно це було характерно для промислових районів. Росіян нараховувалося 24,2%, що було на 10,7% більше, ніж у середині ХІХ ст. Великі етнічні групи, особливо в Маріупольському повіті, становили греки, німці, євреї, татари [Первая Всеобщая перепись 1904].

Сьогодні на Донеччині мешкають представники понад 130 національностей. Загальна кількість населення Донецької області нараховує 4825563 осіб (у 1989 р. в області мешкало 5311781). Українці становлять найчисельнішу етнічну групу регіону. У період між двома переписами — останнім радянським 1989 р. та першим Всеукраїнським 2001 р. — відбулося зростання питомої ваги етнічних українців у масштабах усієї держави. Цей показник склав 5,1% — від 72,73% до 77,8%. Збереження абсолютної кількості українців на тлі загальної депопуляції дослідники пояснюють зміною етнічної ідентифікації певної кількості росіян, тобто відбулася своєрідна переорієнтація населення, що характерно не лише для Донецької області, а й для всієї України. Перепис 1989 р. засвідчив наявність 2693432 українців у Донецькій області, що складало 50,7% населення області. У 2001 р. кількість українців зросла до 2744149, що становить 56,9%. Тобто, збільшення українців у Донецькій області було вагомішим, ніж у масштабах усієї держави. Питома вага українців серед мешканців Донецької області зросла на 6,2%. Це при загальному зниженні населення за ці роки на 486000 осіб, або на 9,2%. Враховуючи відсутність таких міграційних потоків, які б значною мірою вплинули на етнічний склад області, збільшення кількості українців можна пояснити декількома, тісно між собою пов’язаними, чинниками.

Поперше, це зростання етносвідомості громадян України, що зумовило вибір української ідентичності особами з різними національними коренями. Подруге, за час, що минув між двома переписами, виросло покоління молодих донеччан, яке формувалося в умовах нової ідеології та історичних реалій. Можливість самостійного вибору етнічної належності на користь української зпоміж молоді вплинула на зростання кількості носіїв української ідентичності в Донецькій області. Таким чином, специфіка заселення й розселення людей на Донеччині має тривалу історію. Процес денаціоналізації мігрантів із різних куточків України, Росії й не тільки, які свого часу прибували на Донбас, а також інтенсивні процеси цілеспрямованої русифікації призвели до того, що для населення Донеччини на тривалий час були знівельовані такі поняття, як “мова” й “нація”. Минуле регіону певною мірою заважає нормальному сьогоденню, оскільки попри те, що кількість етнічних українців перевищує показник найбільшої етнічної меншини — росіян, ускладненим всетаки є повноцінне функціонування державної мови — української на переважній більшості території Донецької області, бо за довгі роки витворилося російськомовне міське середовище.

Формування мовного

середовища

Донеччина є дуже специфічним регіоном України, функціонування української мови на Донбасі також має свої особливості. Звичайно, історія побутування української мови в Донецькій області безпосередньо пов’язана з мовною ситуацією всієї України, тому розглядати процес поступового виникнення такої своєрідної мовної ситуації регіону варто в загальнонаціональному контексті. До головних ознак мовного простору сучасної України, як відомо, належить українськоросійський білінгвізм, поширений, залежно від обставин, різною мірою та в різних формах. Тривалий асиміляційний процес безпосередньо вплинув на мовнокультурну ситуацію Донеччини. Радянська влада тривалий час наполегливо й послідовно витісняла національну мову з українського комунікативного простору, формуючи тим самим урбаністичну культуру, наслідки якої неможливо подолати й сьогодні.

Так російська мова набула поширення на значній території країни, передусім у промислових центрах сходу та півдня. Показовим у контексті зазначеного вище є простеження історії формування мовного середовища Донеччини, оскільки внаслідок деформаційних процесів сучасна мовна ситуація регіону є викривленою, що виявляється в поширенні двох мов — української та російської, з перевагою російської мови в повсякденній комунікації. Різні регіони України зазнавали різного ступеня русифікації, і тому різнитися мають підходи й концепції у загальнонаціональній та регіональній мовній політиці для повноцінного відновлення всіх функцій української мови, що є нагальною потребою. Особливістю міської комунікації Донеччини є її часткова російськомовність. Російськомовне міське оточення постало як результат процесів асиміляції — природного й насильницького характеру, політики русифікації СРСР, що призводила до втрати населенням етнодиференційних ознак. Історично процеси уніфікації були характерні насамперед для сфер, пов’язаних із різними видами господарської діяльності, виробництвом, з метою уникнення комунікативних невдач у професійному спілкуванні. Найактивнішою була взаємна асиміляція росіян і українців, що жили у змішаних селах, а також асимілювалися й інші нечисленні етноси, які потрапляли в інше етнічне середовище — білоруси, поляки, молдовани тощо. Наслідком таких процесів стала незворотна зміна в самосвідомості асимільованої частини населення, що найбільше виявилося в мові. Аби не вирізнятися зпоміж інших містян, українськомовні особи, потрапляючи до зросійщеного міста, прагнули опанувати російську мову в безпосередньому контакті з її носіями. Як наслідок — для певної частини населення це українськоросійське мовне змішування, для решти — повний перехід з української на місцевий варіант російської мови із досить помітними інтерференційними процесами в мовленні. Унаслідок цього відбулася практично тотальна русифікація обласного центру — м. Донецька, інших шахтарських міст із розвиненою промисловістю. Натомість сільські мешканці, як і раніше, говорять українською мовою. Звичайно, у селах Донеччини побутує своєрідна українська мова, оскільки вона наскрізь просякнута вузько локальними утвореннями — різновидами територіального діалекту — степовим говором південносхідного наріччя.

Також характерною для української мови Донеччини є значна деформація української мовної системи — відбувається українськоросійське змішування з витворенням гібридних (суржикових) форм мовлення. Таке суржикове мовлення в основі своїй українське, але в результаті тісного сусідства в одному комунікативному просторі двох абсолютно доступних у плані розуміння мов у свідомості мовців відбувається “збій”, і білінгви не виявляють спроможності постійно диференціювати ці мовні коди. На окрему увагу заслуговує й степовий говір, який впливає на українську мову мешканців Донеччини. Цей говір найпізніший за часом формування (XVII—XIX ст.) та є результатом переселення й дозаселення людей на території його поширення. Одним із компонентів, які утворювали основу степового говору, були південноросійські говірки, і, зважаючи на це, можна констатувати, що деякі риси степового говору доволі неоднозначні, бо вони, по суті, межують з інтерференційними проявами. Так, зокрема одна з фонетичних рис степового говору — пом’якшена вимова [ч’]: [курч’ja] курча, [ч’jужим j] чужий, що виникла під впливом російської мови, адже для української вимови це не характерно, і відповідно може трактуватися, зважаючи, звичайно, й на інші особливості конкретних зразків мовлення, як прояв фонетичної інтерференції.

У степовому говорі вживаються дієслівні форми типу: випрошувать, закручувать, така риса степового говору є також суперечливою, оскільки може розглядатися як інтерференційний вплив російської мови — у власнеукраїнських інфінітивних формах дієслів відбувається заміна формотворчого суфікса ти російськомовним аналогом.

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Серед морфологічних рис степового говору виділяють відсутність в окремих словоформах чергування задньоязикових приголосних: на дорогі, на рукі, у вухі — це паралельно можна розглядати як прояв морфологічної інтерференції в українській мові під впливом російської, бо така особливість є нормативною для російської мови, що й переноситься на українські словоформи. Отже, при розгляді діалектних впливів на сучасне українське усне мовлення, що побутує на Донеччині, необхідно чітко відрізняти діалектні особливості та інтерференційні впливи, оскільки, поперше, різняться механізми їхньої появи, подруге, різною є оцінка наслідків подібних мовних відхилень. Наведені вище особливості степового говору становлять незначну частину від усього загалу фонетичних, лексичних і граматичних рис відповідного мовного утворення, а тому при аналізі мовлення певного респондента варто брати до уваги наявність / відсутність інших територіальнодиференційних мовних ознак. Таким чином, говорячи про історію формування мовного середовища Донеччини, треба враховувати і загальноукраїнські чинники, що впливали на розвиток і вкорінення мовних особливостей різних регіонів України, і локальні тенденції постання місцевого варіанта міської комунікації. Серед регіональних чинників постання викривленої мовної ситуації Донеччини варто виокремлювати надпотужний асиміляційний вплив мовної політики радянської влади, що супроводжувався уніфікацією етнонаціональних ознак місцевого населення задля витворення пришвидшеними темпами російськомовного регіону.

Сучасна мовна ситуація

Незважаючи на те, що Донецьк окуповано, він усе одно залишається одним із найбільших мегаполісів незалежної України. І у місті, і в Донецькій області мовнокультурна ситуація залишається досить складною. Загалом її можна схарактеризувати як територію поширення незбалансованої форми українськоросійського білінгвізму з диглосними проявами. За радянських часів українську мову на Донеччині було повністю витіснено не лише з вищих навчальних закладів, а й із міських шкіл. Станом на 1990 р. з майже 1300 шкіл області залишилося 103 маленькі сільські школи з українською мовою викладання, в яких навчалося менше 3% усіх учнів. Перша українськомовна школа в регіоні з’явилася в Донецьку 1991 року завдяки зусиллям Донецького обласного об’єднання Товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка та конструктивній позиції деяких місцевих керівників. Згодом подібні школи з українською мовою навчання починають з’являтися у Горлівці, Маріуполі тощо. Як правило, це престижні школиліцеї та гімназії. У 1998 р. шкіл з українською мовою навчання стало вже 265, у 2001 р. — понад 400, а сьогодні їхня кількість катастрофічно зменшилася. Безпосередньо у Донецьку до війни працювало 34 українськомовні школи і 649 класів з українською мовою навчання. Станом на 2010 р. у цих школах навчалося 16053 школярів, що становило близько 20% від загальної кількості міських учнів. Окрім шкіл, у Донецьку було два спеціалізовані ліцеї для обдарованих дітей: українськомовний ліцей при Донецькому національному університеті та російськомовний ліцей “Ерудит”. Ці навчальні заклади спрямовані на підготовку майбутніх науковопедагогічних кадрів для вишів Донеччини. Проте й тут статус української як офіційної мови навчання підкріплено лише на гуманітарних спеціальностях — це стосується і учнів, і викладачів. Таким чином, бачимо, що формальний українськомовний статус багатьох шкіл перешкоджає формуванню навичок користування українською мовою в усіх комунікативних сферах і ставить під загрозу реалізацію задекларованої в освітніх директивах мети: формувати національно свідому, духовно багату мовну особистість, яка володіє вміннями й навичками вільно та доцільно користуватися засобами рідної мови, що має забезпечити належний рівень мовної компетенції. Хоча на практиці спостерігається зовсім інше — використання державної мови є чітко регламентованим умовами комунікативної ситуації, а інколи взагалі має суто протокольний характер. За довоєнними даними Донецької ОДА, зі 195967 студентів області у 113 ВНЗ Донеччини 47072 навчалися українською мовою. Це становить 24% від загальної кількості студентів. Мовне середовище в освітньому просторі лишається приховано диглосним, що певною мірою підживлює тенденції зросійщення. Ситуація із забезпеченням місцевих бібліотек українськомовною продукцією також не найкраща. Так, зокрема бібліотечний фонд Донецької обласної універсальної бібліотеки ім. Н. Крупської лише на 9,1% укомплектований книгами українською мовою. У 1991 р. їх було ще менше — 6,1%. На два українськомовні видання припадає три російськомовні. Поперше, українськомовні книжки — це література переважно ще радянських часів, яка зовсім не виховує в читачів патріотичних почуттів до незалежної України, швидше навпаки. Мабуть, це і є однією з причин, чому вона практично не користується попитом у адресата — молоді. Подруге, мережа самих бібліотек неухильно скорочується. У місцевих бібліотеках області, фонд яких майже повністю ще радянський, загальний обсяг літератури становить понад 17 мільйонів примірників, з яких українською мовою — 30,3%. В інформаційному просторі Донецької області працювало 136 телерадіоорганізацій. З них — 38 телерадіокомпаній і 18 радіоорганізацій ефірного мовлення, 67 — телерадіокомпанії кабельного мовлення і 13 — радіоорганізації дротового мовлення. Телерадіоорганізації, використовували у своєму ефірі в середньому 45% державної мови і 55% — російської. Обласна державна телерадіокомпанія, яка вела програми українською, — 65%, російською — 35%. Така перевага однієї з мов національних меншин поряд із державною не сприяла формуванню пріоритетного становища мови титульної нації, хоча насамперед представникам українського народу має відводитися ключова роль у творенні нашої держави.