«Дістала неправда! Хочемо змін!»

Так пояснюють свій життєвий вибір студентипершокурсники спеціальності “Журналістика” Київського національного університету культури і мистецтв.

Щоразу з хвилюванням заходжу в переповнену лекційну аудиторію. Несу в душі й на флешці для мультимедійного відтворення для своїх першокурсників чергову тему авторського курсу “Основ журналістики”.

Дуже мені подобаються юні слухачі — вихідці переважно з української глибинки. Сам поїхав колись із такої ж бездоріжньої глибинки — рідної Данини — вчитися на журналіста до Києва, розумію, як непросто нині таким хлопцям і дівчатам здобувати вищу освіту. Та вони дуже стараються.

Тішуся, що до сердець їм припала моя власна формула цієї дивовижної й відповідальної перед усім суспільством спеціальності, яку сформував спочатку для себе, а згодом став захоплювати нею дедалі ширше коло своїх слухачів і читачів — в Україні та й поза нею. Базується ця формула довкола “Трьох П” — Порядності, Патріотизму, Професіоналізму.

Переконаний, що без цих взаємопов’язаних складових викладати українську журналістику тепер аморально й неприпустимо. Передусім тому, що свідоме витруювання національного стрижня з навчальних програм фахових дисциплін цього напряму, хоч як парадоксально це звучить, в останнє десятиліття посилилося. І про це вже час голосно говорити. Чого вартує, скажімо, чергова спроба групи невігласів від журналістської науки перейменувати журналістику на “комунікативістику”. Втім, про це має бути окрема розмова.

Тепер маю нагоду презентувати дещицю журналістики молодої, сміливої і ще не зашореної відірваними від практики теоріями.

Мої цьогорічні першокурсники направду талановиті. А ще мають загострене почуття справедливості, чітку громадянську й патріотичну позицію. І прагнення змінити життя на краще, покласти край брехні, обману, шахрайству, які метастазами охопили усе суспільство. Вони прагнуть правди і змін, яких у нашій країні в помітних масштабах поки що немає. Але вони вже готові боротися за них.

У цьому пересвідчуєшся, коли читаєш їхні творчі роботи. Цього разу вони письмово відповідали на запитання: ключове слово, яке вплинуло на вибір професії. І ці слова були різними: Україна, справедливість, правда, зміни, жертовність, чесність, працелюбність. Зустрічаються й розчарування, жорстокість, обман, цинізм. І кожне з цих слів з окремо взятої особистої історії виступає як мотивація, спонука до дії.

Вірю у світлу долю юних авторів і запрошую читачів небайдуже прочитати їхні перші журналістські матеріали.

Микола ТИМОШИК,

доктор філологічних наук

Моя втрачена

українська Атлантида

Певний час я була вдячна першій учительці. Вона сформувала мою свідомість, зокрема й національну, фразою: “Ви повинні любити свою Батьківщину так, щоб коли буде потрібно, могли б пожертвувати всім заради неї”.

Цю фразу згадала в лютому 2014го, коли перед родиною постав нелегкий вибір: залишаємося в окупованому Росією Криму чи переїздимо на материкову Україну.

Батьки все життя прожили там і зробили свій вибір одразу. Моє бажання було іншим. Маючи тоді лише 12, я різко запротестувала. Подзвонила бабусі на Житомирщину — і після короткої розмови з нею вже знала, де буду.

21 лютого. Ніч. Батьки терміново викликають таксі. Їдемо на вокзал. Радість відчула наступного дня: з Інтернету довідалася, що всі залізничні шляхи з Криму в Україну були вже перекриті.

У день “великого” кримського референдуму, коли соціальні мережі кишіли новинами про проголошення півострова російським, я вирішила заглянути на сторінку ФБ моєї колишньої улюбленої вчительки. Тієї, яка вчила нас патріотизму. Переглянула відео, де вона закликала кримчан голосувати… за від’єднання від України. Те мене болісно зачепило. Надовго.

Моє життя — великий лабіринт із безліччю ходів. Але є лиш один правильний. І я його, здається, знайшла. Я до сліз в очах та дивного щему в серці люблю свою Батьківщину. Тому перше ключове слово, яке приходить мені в голову у відповідь на запитання: “чому обрала журналістику”, — Україна. Це моя доля. Вона голосно стукає в двері моєї душі. І я їх широко відчиняю.

Вероніка ТАРАСОВА

Три машини свіжої крові

Того дня весни 2015го моя бабуся перенесла найнеобхідніші речі — паспорти, теплий одяг, ковдри — до підвалу. Та потягнула туди за собою й нас. Я, чотирнадцятилітня дівчинка із селища неподалік Донецька, яка досі вишивала хрестиком та наспівувала пісні Тіни Кароль, не розуміла, що відбувається.

Бій у сусідньому місті Рубіжне розділив моє життя на щасливе до і незрозуміле після. Снаряди летіли в наш бік. Близько десятка хат уже стояли без дахів. І без людей. Сиділи в підвалі доти, доки не припинилися гучні постріли. Далі почувся гуркіт танкової колони.

Ми повиходили. За танковою колоною їхали три вантажні машини. Наївна дівчинка обімліла, коли те побачила: там не сиділи солдати — вони лежали. Мертвими. Їх поскидали неподалік, як сміття. На наших очах. З трьох машин, переповнених нерухомими тілами. А кров текла з тих машин…

Так закінчилися молоді життя тих, кого отак скидали свої ж. Вони ще й не нажилися, не встигли відчути смак першого кохання, не почули крик новонароджених своїх дітей.

Біль за тих убитих заповнив мою душу. Одна справа, коли ти бачиш це з екрана телевізора, а інша — ось так, за кілька метрів наяву…

Хотілося кричати. З найвищої української гори Говерли. Щоб світ почув.

А ввечері з телевізора почула те, що викликало і сльози, і гнів, і внутрішній протест. Київська ведуча новин монотонним байдужим голосом говорила про сьогоднішню подію під Рубіжним: бій тривав три години, наші хлопці витримали його; поранених — шестеро, убитих — троє.

Саме на тій брехливій і цинічній фразі “вбитих троє” в мене зникла віра у правдивість того телевізійного екрана, у правдивість наших політиків.

Зміни — ось слово, яке привело мене із закривавленого донецького краю вчитися нашої професії. І ствердити в журналістиці правду і совість.

Анастасія ШМЕЛЬОВА

Чотири “дзвіночки”

несправедливості

Часом якісь миттєвості змінюють наше світобачення і впливають на життєвий вибір. Такими митями були для мене ось ці чотири “дзвіночки” несправедливості.

Перший. Знану в нашому краї вчительку несправедливо облили брудом. І лише через те, що відважилася “посадити на місце” украй знахабнілого учнямажора. Впливові батьки того нахаби добилися приїзду до школи тележурналістів. А ті, замість усіх про все розпитати, зробили з передачі нечесне шоу. Звісно, що така робота була щедро проплачена замовниками.

Другий. Якийсь бідолагачоловік поцупив у гастрономі чи то їжу, чи алкоголь. І замість накласти на нього штраф чи іншу адміністративну міру покарання, охоронці вивели його до чорного ходу і влаштували самосуд. Та такий жорстокий, що чоловік помер на місці.

Третій. На очах усього села гинула сакральна споруда — давня церква. Пам’ятка архітектури, оберіг і літописець села. Не знайшлося коштів, щоб порятувати її. Ні місцеве начальство, ні інтелігенція цим особливо й не переймалися. Залишилися манкуртами.

Четвертий. Їхала в потязі з незвичним супутником — молодим військовикомдобровольцем, якого відпустили з фронту на кілька днів побачитися з батьками.

Його щира й правдива розповідь була потрясінням для мене. Ну чому наша влада не каже правди про ситуацію в так званому АТО? Чому бреше телевізія? Чому цю тему так викривлюють у газетах? Останньою краплею були слова співрозмовника: “А навіщо потрібні такі журналісти?”

Отож — несправедливість. Я мрію писати так, щоб світ поставав перед читачем чи глядачем правдивим.

Оксана ЛЕЩЕНКО

На що економлять

останні гривні

У дев’ятому класі в нас з’явилася новенька. Залякана, сумна, неохайно зодягнена дівчинка. Саме за той одяг та замкненість її почали дражнити: старчиня, жебрачка. Деякі хлопці були особливо жорстокі. Вони не раз рвали її зошити, штовхали, кидали недоїдки, підкладали до її портфелика всіляку гидоту. Дівчинка часто з плачем вибігала геть.

Одного разу я рішуче підійшла до неї, взяла за руку, заговорила. В її очах побачила і біль, і якусь обнадійливу іскорку. Відтоді ми подружилися й “забруднена” жорстоким світом душа її відтанула, розкрилася, відгукнулась щирістю.

Лише через певний час вона поділилася своїм болем. Коли була в другому класі, в автокатастрофі загинули її батьки. За маму стала їй старша сестра, яка на ту пору була студенткою. Кинула навчання, влаштовувалася на різні роботи, щоб прогодувати сестру. Усі гроші витрачали на їжу та комунальні послуги. А ще сестрички щодня відкладали по гривнідві, щоб у неділю купити свіжі квіти, і їхали на могилу батька й матері.

Коли я почула цю розповідь, серце моє розривалося на шматки. Шукаючи відповіді на запитання, чим допомогти, найперше добилася, щоб однокласники припинили знущатися з моєї нової подруги.

Із цієї історії я зробила висновок: нам загрожує жорстокість. І з нею я хочу боротися своїм Словом.

Мирослава ХАРІНА

Чому живемо неправдою

Моєму народженому на Донбасі поколінню випала доля, про яку можна сказати одною фразою: все ламається раптом. Повернувшись зі школи, бачу розстріляні вікна.

Ігри дорослих? Причин не бачу. Лише наслідки. Хто з нас, дітей, розумів тоді, у що воно виллється?

У центрі міста збиралися люди. Танки, зброя, молоді солдатики. Фотографуємося, усміхаємося. Невже буде якесь воєнне свято? Ні. То був початок незрозумілої, незбагненної, раптової і жорстокої війни. Враз небо загорілося вогнями. Та то був не знайомий із фільмів феєрверк…

Тікаєм. Хоч кудись. Полишаємо напризволяще все нажите роками. Прощаємося зі звичним світом. Далеким від ідеалу, але твоїм. Наповненим мріями, котрим уже не судилося здійснитися.

Де воно все зараз?

Я обрала професію, де зможу своїми словами створювати світ. Де кожен зможе говорити вільно і буде певним у своєму захисті.

Зараз рано про це говорити. Живемо неправдою. Чуючи щодня лиш погане, добрим не станеш. Хочу змін.

Ганна МІНЕБАЄВА

За брата

2014го мій брат поїхав на російськоукраїнський фронт — захищати нашу Україну. Час від часу телефонував додому і розповідав, як живеться нашим солдатам, що там насправді відбувається. І те, що я чула від нього, дуже відрізнялося від картинок, які нам показували по телевізору.

Через рік брата не стало… Цю страшну для родини новину ми отримали того дня, коли з телевізора про Донбас знову брехали.

Тоді я вперше збагнула суть поширеного в нашому селі виразу “продажна журналістика”.

Я не хочу, щоб вона була такою в нашій Україні. Вона ж колись має бути чесною і правдивою. Тому ключовим словом у своєму професійному виборі я виділяю чесність.

Карина КЛИШУН

Батько — патріот, мати —

вчителька російської…

З дитинства не бачив сенсу брехати й привчався жити за прислів’ям: краще гірка правда, ніж солодка брехня. Не сприймаю людей, котрим гроші важливіші, ніж власні честь і репутація.

Формувався я в цікавому сімейному середовищі: батько — невиправний патріот, а мати — вчителька російської. Напевне, через це дуже рано навчився критично мислити й не бути категоричним у своїх судженнях. Завдячую батькові, який навчив мене фільтрувати інформацію і закохав в історію. А ще я не сприймаю інформацію на віру, аналізую її.

Артем НЕКРАСОВ

Добра фея моєї долі

На восьмому році від народження я захворіла на важку і, здавалося, невиліковну хворобу. Батьки з усіх сил боролися за мене: недоспані ночі, літри сліз…

Лікування коштувало захмарних грошей. Батьки змушені були продати все цінне. Але й тих коштів не вистачило.

У мить, коли їм здавалося, що помочі ждати вже ні від кого, в моїй долі з’явилася добра фея в образі журналістки Лариси.

Хвилюючий матеріал про мою коротку історію боротьби за життя вона оприлюднила по телевізії та на сайті. І та розповідь зачепила за живе багатьох небайдужих людей. Необхідну суму для лікування вдалося зібрати… І ось я — студенткапершокурсниця.

Мрії почали здійснюватися.

Визначальним словом у моєму виборі була жертовність. Жертовність журналістки Лариси. Жертовність її колег, які в боротьбі за правду поплатилися своїми молодими життями.

Я почала збирати матеріали про деяких з них. І кожен відкритий факт із їхніх біографій — то приклад для наслідування і заклик до дії.

Ось лиш кілька імен із того мого мартирологу. Олег Задоянчук — репортер “Мегаполис Экспресс”, мобілізований на Донбас 2014 року, убитий кулею російського найманця. Олександр Кучинський — автор відомої книги “Хроніка донецького бандитизму”, головний редактор “КриминалЭкспресс”, убитий того ж таки 2014го разом із дружиною…

Олександра КЛИМЕНКО

Надихає чин Чорновола

“Я не хочу терпіти цього неподобства, я прагну змінити це”, — ось такі думки поселялися в моїй голові чимраз частіше, як чимраз глибше занурювався в розповіді вчителя на уроках історії. То мене спонукало читати книги з історичної тематики.

Чим більше читав, тим більше переконувався, як несправедливо обходився з українцями “старший брат”, а українці ставали манкуртами через своє невміння чи небажання слухати один одного.

А ще мене ображає повсюдна російська в Києві, нашій столиці.

У наших селах люди донедавна особливо довіряли газетам. Пам’ятаю, як трепетно розгортали в кожній хаті свіжі номери, шукали там чогось обнадійливого. А його все меншало. Тепер тієї правди, як кажуть селяни, вдень і з вогнем не побачиш. Усе куплено і все продано. Фермерство в селах, яке попервах так активно укорінювалося, олігархи знищили. Нині до землі добираються.

Моїм кумиром є В’ячеслав Чорновіл, який у 1970му почав творити підпільний журнал “Український Вісник”. Дипломований журналіст працював кочегаром, але залишився вірним своєму вибору. Вів він хроніку українського опору, про що незабаром довідався весь вільний світ по той бік колючої загороди. Запалював інших. І не боявся влади. Більше того, він повів з нею нещадну боротьбу.

Максим КУЧЕР

Підручник завзятості

від Джека Лондона

В останньому шкільному класі я обрав собі “підручник завзятості”. Ним став “Мартін Іден” Джека Лондона. Правдива, захопливо написана історія про те, як надважка праця й особиста перемога у складних життєвих обставинах можуть бути винагороджені долею.

Маємо низку взірців такої працелюбності і в нашій літературі. Чого вартує, скажімо, життєвий подвиг Івана Франка, який затято до самозабуття “лупав сю скалу”, що й жар, і холод не зупиняли його. Так само образно сказав про свою лепту до ідеї українського національної відродження непізнаний нами Пантелеймон Куліш: “Я не поет і не історик, ні // я піонер з сокирою важкою// терен колючий в рідній стороні// вирубую трудящою рукою”.

Наша країна, як ніколи, нині потребує свіжих ідей, поглядів, радикальних і конкретних дій. А ще — невтомності отієї “трудящої руки”, яка за належних обставин може гори звернути. Беру в свою дорогу працелюбність.

Артем БУДРІН

Розчарування

як мотивація

Змалечку мене вчили любити свою країну. Не раз повторювали, що Україна — унікальна, сильна, вільна, демократична, талановита, століттями боролася за свою незалежність.

Я дорослішала й починала знаходити в системі, яку створили за останні 27 років, більше мінусів, ніж плюсів. Ніхто полюдськи не пояснював, чому в такій чудовій країні нас чекає стільки розчарувань. Чому такою нікчемною є влада — від села до центру, чому за правду вбивають, чому злочинців не карають.

Тому ключове слово, яке вплинуло на вибір моєї професії, — розчарування. Та в моєму випадку це почуття викликає натхнення щось змінювати. Для мене розчарування — це поштовх до дії, перший крок до істини, спонука шукати нові рішення й можливості.

Україні потрібні не просто патріоти, а освічена, прогресивна молодь, яка бачить потенціал. Такі люди мають хоробрість розчаровуватися, визнати недоліки й бути готовими виправляти помилки попередників. Події останнього часу показують, що чесні та віддані здатні своїм прикладом запалювати інших. Тому саме про таких слід розповідати в пресі.

Анна РЯБЧУК

Драйвери суспільної думки

Спало мені на думку порівняти місце журналіста в суспільстві з роллю драйверів у комп’ютері. Останні є програмними гарантами, без чого електронний “організм” не зможе пов’язати всі свої частинки для злагодженої роботи.

Згоден із тим, що мій погляд на проблеми дещо глобальний, але саме цим він схожий на сучасний світ. Саме в цьому є сила, яку я так гарно відчуваю. Сила створювати й пов’язувати, сила робити світ досконалим як капричіо Паганіні й полотна Мікеланджело.

Але ця сила коштуватиме небагато, якщо не буде пов’язана з відчуттям свободи. Свобода ніколи не мала більшості, не популяризувалася й не отримувала акцентів. Часто була лиш її імітація.

Подобається мені фраза Джорджа Орвелла: “Якщо ти в меншості — і навіть в однині, — це не означає, що ти божевільний”. Свою місію й покликання я бачу в цьому: вловити посутню думку, хоч якою б неприйнятною на початку вона здалася, зрозуміти її, а після розуміння суспільної важливості — оприлюднити. Щоб дати їй крила. Мій вибір — свобода.

Віталій КОНОНУЧЕНКО

Не все так погано

в нашому домі

У дитинстві я любила товариство старших за себе. З ними вже не гралася в “схованки” чи “ладки”. Нам було до душі декламувати щойно вивчений вірш Івана Малковича, а потім розгорнути книгу пригод Всеволода Нестайка й по черзі виразно читати один одному.

Пізніше у мене з’явився щоденник, з яким я ділилася потаємними мріями, думками.

Сьогодні, на першому курсі журналістики, я вчуся слухати й аналізувати новини.

Нині зранку увімкнула радіо. Обстріли не вщухають, знову поранені й убиті. Мужні солдати боронять Україну. І нас із вами. Нашою дужою спиною є армія. У нас є своя віра. І своя мова. І ми — українці. Ми йдемо своїм шляхом.

Наливаю чай з медом — реклама.

Але не все так погано: наші спортсмени вибороли золото, Україна нарощує експорт своєї продукції, наша земля радує врожаями.

Похапцем смакую шматком пампушки, вимикаю телевізор.

Виходжу.

Я сміливо крокую до своєї мети — стати чесною журналісткою. І гідною українкою.

Лада ДОНЕЦЬ

Фото Євгена МАКСИМЦЯ