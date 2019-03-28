Луганська обласна бібліотека ініціювала всеукраїнську тиху вечірку

Молодь приходить до бібліотеки, одягає навушники, під’єднується до ефіру радіо “Сковорода”. На радіохвилях опиняється Сергій Жадан, говорить про українську культуру, читає нову поезію. Далі — мікс української сучасної музики від львівського діджея Sunny Boy. Молодь танцює в навушниках. У бібліотеці тиша. Так 23 березня у 25 містах України по-тихому прогриміла тиха вечірка в навушника.

Усе почалося з Луганщини, невеличкого містечка Старобільська. Там Луганська обласна універсальна наукова бібліотека запропонувала колегам з усієї країни провести у себе тиху вечірку. Підсиленням у питаннях організації вечірок по всій Україні стали молодіжні організації та ініціативи. А співорганізатори всеукраїнської події — публічний простір у Києві “Оціум 51. Бібліотека на Русанівці”.

Автор ідеї — старобільський активіст Сергій Летучий — говорить, що мета вечірки — підтримати сучасну українську культуру, привернути увагу молоді до бібліотек, літератури, музики, видавництв.

“Для нас важливо, щоб тиха вечірка проходила завдяки взаємодії бібліотек з громадськими молодіжними організаціями. Щоб у процесі вони обмінювалися досвідом, переймали механізми, щоб бібліотеки переходили на формат арт-просторів”, — додав Сергій.

Транслювалася вечірка на радіо “Сковорода”. Радіолокацію розгорнули в Луганській обласній бібліотеці. Туди ж приїхав на інтерв’ю і Сергій Жадан, який родом зі Старобільська. За словами письменника, такі події, як тиха вечірка, можуть піднести маленьке місто до вельми високого статусу: “Старобільськ може бути бібліотечною столицею, може дати імпульс до відродження бібліотеки”. Питали в автора і про стан сучасної культури загалом. Жадан із розчаруванням відгукнувся про українські культурні медіа, зазначивши, що це не правильна ситуація, коли на головних медіа немає жодних літературних передач, оглядів. Питали радіослухачі й про думку письменника щодо викладання української літератури в школах. “У школі закладається або любов до літератури, або ненависть. Тому багато чого залежить від самого вчителя. Дуже не хочеться бути об’єктом нелюбові у старшокласників”, — відповів Жадан. Підтримку бібліо­тек, якою автор активно займається, Жадан назвав так само творчістю, а саму поезію — активізмом.

Далі почалися танці. Діджей зі Львова — Sunny Boy — спеціально для вечірки підготував мікс найпопулярнішої української музики у сучасній обробці. На сторінці у Фейсбуці проходила пряма трансляція вечірки зі Старобільська. Усі інші бібліотеки ділилися фото та відео зі своїх вечірок та спілкувалися у головному чаті.

Розігрували в прямому ефірі й книги Жадана. Переможцями стали ті, хто надіслав найоригінальніші фото з місця події.

20-річна Євгенія Волинська приїхала на вечірку з м. Щастя. Особливо зацікавило Женю саме рішення — провести вечірку в бібліотеці. “Це новаторське рішення. Мені дуже подобається. Приємно було бачити Сергія Жадана, приємний такий неформально формальний формат, типу післяпаті. Бачу, що людям теж дуже заходить. Розбиваємо стереотипи про те, що в бібліотеці не можна слухати музику”.

Для команди мандрівного радіо “Сковорода” підтримка вечірки стала знаковою, адже їхня мета — руйнування стереотипів. “Завдяки тихій вечірці у Старобільську ми об’єднали всю Україну класним контентом, підняти тему бібліотек, які стають актуальніші, більш доступні, зрозумілі і потрібні. Ця подія справді ламає певні стереотипи”, — говорить діджей і продюсер радіо “Сковорода”.

Допомогли втілити ідею на всеукраїнському рівні Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації, соціально-культурний проект “БезМеж”, культурно-освітній проект “Будуємо Україну Разом”, Благодійний фонд Сергія Жадана, Українська академія лідерства, громадська організація “Бібліотека Майбутнього” та Міжнародний фонд “Відродження”.

Організатори запевняють, що така вечірка проходитиме щороку і щоразу підніматиме нові теми. Серед головних гостей молодь хотіла б побачити та поспілкуватися зі Святославом Вакарчуком, “Танком на майдані Конго”, Артемом Лоїком, “ДахаБрахою”.

Прес-центр Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки