Луганська обласна бібліотека ініціювала всеукраїнську тиху вечірку

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Молодь приходить до бібліотеки, одягає навушники, під’єднується до ефіру радіо “Сковорода”. На радіохвилях опиняється Сергій Жадан, говорить про українську культуру, читає нову поезію. Далі — мікс української сучасної музики від львівського діджея Sunny Boy. Молодь танцює в навушниках. У бібліотеці тиша. Так 23 березня у 25 містах України по-тихому прогриміла тиха вечірка в навушника.

Усе почалося з Луганщини, невеличкого містечка Старобільська. Там Луганська обласна універсальна наукова бібліотека запропонувала колегам з усієї країни провести у себе тиху вечірку. Підсиленням у питаннях організації вечірок по всій Україні стали молодіжні організації та ініціативи. А співорганізатори всеукраїнської події — публічний простір у Києві “Оціум 51. Бібліотека на Русанівці”.
Автор ідеї — старобільський активіст Сергій Летучий — говорить, що мета вечірки — підтримати сучасну українську культуру, привернути увагу молоді до бібліотек, літератури, музики, видавництв.
“Для нас важливо, щоб тиха вечірка проходила завдяки взаємодії бібліотек з громадськими молодіжними організаціями. Щоб у процесі вони обмінювалися досвідом, переймали механізми, щоб бібліотеки переходили на формат арт-просторів”, — додав Сергій.
Транслювалася вечірка на радіо “Сковорода”. Радіолокацію розгорнули в Луганській обласній бібліотеці. Туди ж приїхав на інтерв’ю і Сергій Жадан, який родом зі Старобільська. За словами письменника, такі події, як тиха вечірка, можуть піднести маленьке місто до вельми високого статусу: “Старобільськ може бути бібліотечною столицею, може дати імпульс до відродження бібліотеки”. Питали в автора і про стан сучасної культури загалом. Жадан із розчаруванням відгукнувся про українські культурні медіа, зазначивши, що це не правильна ситуація, коли на головних медіа немає жодних літературних передач, оглядів. Питали радіослухачі й про думку письменника щодо викладання української літератури в школах. “У школі закладається або любов до літератури, або ненависть. Тому багато чого залежить від самого вчителя. Дуже не хочеться бути об’єктом нелюбові у старшокласників”, — відповів Жадан. Підтримку бібліо­тек, якою автор активно займається, Жадан назвав так само творчістю, а саму поезію — активізмом.
Далі почалися танці. Діджей зі Львова — Sunny Boy — спеціально для вечірки підготував мікс найпопулярнішої української музики у сучасній обробці. На сторінці у Фейсбуці проходила пряма трансляція вечірки зі Старобільська. Усі інші бібліотеки ділилися фото та відео зі своїх вечірок та спілкувалися у головному чаті.
Розігрували в прямому ефірі й книги Жадана. Переможцями стали ті, хто надіслав найоригінальніші фото з місця події.
20-річна Євгенія Волинська приїхала на вечірку з м. Щастя. Особливо зацікавило Женю саме рішення — провести вечірку в бібліотеці. “Це новаторське рішення. Мені дуже подобається. Приємно було бачити Сергія Жадана, приємний такий неформально формальний формат, типу післяпаті. Бачу, що людям теж дуже заходить. Розбиваємо стереотипи про те, що в бібліотеці не можна слухати музику”.
Для команди мандрівного радіо “Сковорода” підтримка вечірки стала знаковою, адже їхня мета — руйнування стереотипів. “Завдяки тихій вечірці у Старобільську ми об’єднали всю Україну класним контентом, підняти тему бібліотек, які стають актуальніші, більш доступні, зрозумілі і потрібні. Ця подія справді ламає певні стереотипи”, — говорить діджей і продюсер радіо “Сковорода”.
Допомогли втілити ідею на всеукраїнському рівні Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації, соціально-культурний проект “БезМеж”, культурно-освітній проект “Будуємо Україну Разом”, Благодійний фонд Сергія Жадана, Українська академія лідерства, громадська організація “Бібліотека Майбутнього” та Міжнародний фонд “Відродження”.
Організатори запевняють, що така вечірка проходитиме щороку і щоразу підніматиме нові теми. Серед головних гостей молодь хотіла б побачити та поспілкуватися зі Святославом Вакарчуком, “Танком на майдані Конго”, Артемом Лоїком, “ДахаБрахою”.

Прес-центр Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки

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