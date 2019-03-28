Зустріч Тараса і Максима

Максим РИЛЬСЬКИЙ,

внук

“Благословен той день і час

Коли прослалась килимами

Земля, яку сходив Тарас

Малими босими ногами…”

Ці поетичні рядки з героїчної поеми Максима Рильського “Слово про рідну матір” згадалися в райцентрі Лисянка на Черкащині біля історикоетнографічного комплексу “Тарасова криниця”. Саме з цієї криниці майбутній геній нації носив воду школярам, коли навчався малярства у місцевого дяка.

У березневі дні Лисянщина відзначила літературномистецьким святом відразу двох видатних іменинників — 205річчя від народження Тараса Григоровича Шевченка та 124річчя Максима Тадейовича Рильського.

Урочисте покладання квітів, виконання Національного славня біля бюста Тараса Шевченка, а потім — зустрічі та розмови з учителями та учнями в будинку культури села Жаб’янка. На сцені — портрети Тараса і Максима, учні з опорної школи сусіднього села Бужанка, центра Бужанської громади, декламують вірші поетів, співають, розповідають про яскраві сторінки з життя Максима Рильського. Вдивляєшся у ці схвильовані молоді обличчя, переповнені гамою почуттів, і на думку спадають спогади Максима Рильського про період його вчителювання у селі Вчорайше в 1918—1921 рр.

“Я згадую відкриття пам’ятника Шевченкові в містечку Вчорайшому, чи то Вчорашньому… Я згадую сільську школу, з якою пов’язані найтепліші мої спомини. Згадую блакитнооку дівчинку, що так проникливо, так подитячому свіжо читала: “На Великдень, на соломі..” Які ж прекрасні радісні личка осявала тиха шкільна лампа, як тремтіли ті любі голосочкидзвіночки, співаючи: “Не забудьте пом’янути незлим тихим словом!..”

Усе життя Максим Рильський — “співець троянд і винограду” — свято шанував пам’ять Кобзаря, якого вважав своїм учителем та наставником. Учасники свята дізналися про Шевченкіану Рильського.

Директор школи Володимир Чирва отримав у дарунок від гостей свята — родини Максима Рильського та Київського літературномеморіального музею М. Т. Рильського бібліотечку його творів.

“Зустріч” Тараса та Максима, яка відбулася з ініціативи Віри Носенко — відомої на Черкащині просвітительки, поетеси, кавалера ордена княгині Ольги, вирішено продовжувати надалі, влаштовувати традиційно.