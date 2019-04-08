Незабутня екскурсія

Валентина СТРІЛЬКО,

кандидат педагогічних наук

Майже ніхто в Борисполі не знає, що навесні 1917 року після проголошення Української Народної республіки було створено перший середній навчальний заклад — Бориспільську Українську гімназію імені Павла Чубинського. Детально дізнатись про цю освітню установу читачі зможуть в моєму історичному дослідженні “Храм українського духу”, який незабаром буде надруковано.

Педагогічний колектив Бориспільської Української гімназії імені Павла Чубинського значну увагу приділяв позакласній та позашкільній роботі, кінцевою метою якої було виховання українського патріотизму гімназистів. Серед палітри різноманітних виховних заходів — екскурсії визначними історичними місцями України.

У річницю створення 1918 року така екскурсія відбулася до могили Тараса Шевченка на Чернечу гору в Канів. Це було 22 травня за старим стилем і 4 червня 1918 року за новим. Група з 43 осіб (педагоги, гімназисти та фотограф) мала цікавий екскурсійний маршрут, спланований та оплачений заздалегідь.

18 квітня 1918 року до Педагогічного відділу Міністерства Народної освіти, яким керувала Софія Русова, звернулось Українське товариство “Просвіта” з проханням оплатити подорож пароплавом до могили Тараса Шевченка (300 місць) та на Дніпрові пороги (60 місць). Така допомога була надана Міністерством Народної освіти, і екскурсія відбулася на початку червня 1918 року.

Серед тих, хто взяв в ній участь, були і бориспільські гімназисти. До Києва вони виїхали заздалегідь. 1 червня гімназисти та їхні педагоги побували в Національному музеї, а ввечері — в Національному театрі на перегляді комедії КарпенкаКарого “Чумаки”. Відвідини театру й музею для учнів були безкоштовними. 2 червня екскурсанти рушили до Канева пароплавом. Ще в Києві вони, як писала газета “Нова рада” за 1918 рік, №103 від 19(6) червня, “звертали увагу публіки українським вбранням та українською мовою”.

На пароплаві екскурсанти почали співати українських пісень. Газета повідомляла: “Одначе дивно, що під впливом прослуханих пісень, розмови екскурсантів українською мовою і деякі пасажири, що до того балакали московською мовою, потроху почали в своїх балачках переходить на українську мову”.

У Каневі подорожні поспішили до могили Тараса Шевченка. Там вони співали “Заповіт” Тараса Шевченка, “Ще не вмерла Україна” Павла Чубинського. Директор Бориспільської Української гімназії імені Павла Чубинського М. Г. Дем’яновський, що очолював делегацію, розповів своїм учням про останні роки життя Тараса Шевченка, його похорон. На згадку про незабутню екскурсію бориспільський фотограф Л. Борисенко зробив фото. Світлини згодом зробили для всієї групи гімназистів та педагогів. Деякі з них збереглися до наших днів.

На згадку про відвідини місця поховання Тараса Шевченка гімназисти зробили запис у “Книгу вражень”, яка також збереглась. На сторінці 203 олівцем написано: “Баришпільська Українська гімназія по першім році свого існування мала щастя вклонитись могилі Генія України. Р.1918, 22 (4) травня”. Далі — 43 підписи. На цій же сторінці залишив відгук і фотограф Л. Борисенко: “Мав честь побувать вдруге на могилі Шевченка. Баришпільський фотограф фотографій України з Баришпільською Українською гімназією. р. 1918, 22(4) травня”.

Попри поганий стан історичного документа, вдалося прочитати всі прізвища підписантів.

“Список

педагогів та учнів Бориспільської Української гімназії імені Павла Чубинського, які побували на могилі Тараса Шевченка в Каневі 22 травня (4 червня) 1918 року

М. Г. Дем’яновський, Василь Костащук, Євдокія Білик, Антін Болгарський, Ганна Чикаленко, Софія Дузь, Петро Петрович Петрусь, Андрій Марченко, Грицько Свирид, Надія Фартушна, Іван Бабишкін, Параска Цабренко, Ганна Щур, Настя Булавка, Маруся Ручко, Микола Опришко, Іван Гопкало, Анатолій Магеровський, В. Корніяка, Василь Воронуха, Микола Петрусь, Андрій Колос, Володимир Лопушанський, Михайло Байчас, Кіндрат Конопліч, Павло Баталін, Іван Кошман, Максим Головатий, М. Логвинов, Маруся Клещенко, Савка Білокінь, Михайло Ткаченко, Іван Шашков, Дем’ян Воронуха, Михайло Гудима, Олекса Житків, Яків Овсюхно, Галина Дузь, Дмитро Бедій, Я. Лаврін, А. Головань.

Бориспільський фотограф фотографій України Л. Борисенко”

4 червня 1918 року екскурсійна група переночувала в будинку охоронця могили Кобзаря і вранці вирушили пароплавом до Києва, а потім до Борисполя. Це була справді незабутня екскурсія. Як і світлина, розповідь про подорож передавали із покоління в покоління.