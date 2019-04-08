Презентовано мапу «Західно-Українська Народна Республіка»

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Нова мапа — “Західно-Українська Народна Республіка” вийшла у серії “Українська революція 1917—1921”. Це вже третя мапа, підготовлена до 100-річчя УНР ТОВ “Українська Картографічна Група” за наукового супроводу Інституту історії України НАНУ та за сприяння Фонду Катедр Українознавства (США). Перші дві — “Українська Центральна Рада” та “Українська держава (Гетьманат)” — уже передали до бібліотек України.

Доктор географічних наук, відомий картограф Ростислав Сосса під час презентації наголосив, що всі видання унікальні, адже авторські колективи науковців чи не вперше картографували певні етапи української державності та наповнили географічні координати історичним змістом. Усі мапи серії містять не лише звичні мапи, на яких позначено кордони, міста, території, контрольовані арміями, маршрути походів армії УНР, бої проти окупантів тощо, а й багато історичної інформації та світлин. На новій мапі представлено, зокрема, хронологію діяльності ЗУНР від березня 1918 року до березня 1923го, персоналії, керівництво ЗУНР, політичні сили, які діяли на території республіки. Тут є також дані про розвиток освіти і культури, міжнародні відносини, Галицьку армію і польськоукраїнську війну1918—1919 років, український рух на Буковині, Закарпатті і Лемківщині. Особливе місце на мапі займає інформація про злуку ЗУНР та УНР, яку ілюструє Універсал УНР, проголошений у Києві 22 січня 1919 року. Цей день в історію українського державотворення увійшов як одне з найбільших свят — День Злуки (Соборності українських земель). 3 листопада 1918 року відбулося Буковинське народне віче у Чернівцях, де проголосили возз’єднання Північної Буковини із ЗУНР та злуку з Великою Україною. За десять днів — 13 листопада ухвалено конституцію ЗУНР — “Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої АвстроУгорської монархії” та створено Галицьку армію. Невдовзі УНРада ухвалює закон про тимчасову адміністрацію і закон про організацію судочинства, а на початку наступного року — закон про державну мову, закон про шкільництво. Ці два закони, незважаючи на війну, були прогресивними. Перший з них запроваджував українську мову як державну в усіх установах, національним меншинам гарантував свободу усного й писемного спілкування рідною мовою, вільно діють польськомовна та єврейська преса. До того ж держслужбовці, до яких зараховували й учителів, мали знати польську, єврейську, німецьку. Велику увагу в ЗУНР приділяли розвитку національної культури — після злуки з УНР в Галичині гастролювали наддніпрянський театр М. Садовського, Республіканська капела О. Кошиця, окремі музикантивиконавці. Окрім цього в краї діяли Новий львівський театр під керівництвом Амвросія Бучми та Український театр у Станіславові, театральна трупа Начальної Команди Галицької армії, розвивалася пісенна творчість стрілецтва, яка залишила для нас немеркнучі пісенні шедеври. В ЗУНР дбали і про соціальний захист населення. Зокрема, від держави зарплату отримували священики. Незважаючи на інфляцію виплачувалися грошові компенсації учителям, а також удовам і сиротам грекокатолицьких священиків. Втім, ЗУНР не вдалося подолати інфляцію, корупцію та ліворадикальний рух, який фінансувався вже тоді з Москви. Компартія Західної України (КПЗУ) діяла з 1919 до 1937 року. За словами доктора історичних наук, керівника авторського колективу Миколи Литвина, на утримання КПЗУ з Кремля “постійно споряджалися долари й діаманти”. Історичні довідки автори ілюстрували фотоматеріалами. Зокрема, знімками Буковинського народного віча у Чернівцях, Гуцульської Народної Ради (листопад 1918 р.), будівлі Народного дому у Львові, де 18 жовтня 1918 р. розпочала діяльність Українська Національна Рада, готелю “Одеса” у Станіславові, де 3 січня УНРада ухвалила Акт злуки ЗУНР та УНР. Фотографії показують піднесення, яке було на святі Злуки у Калуші 8 січня та 22 січня 1919 р. під час урочистого проголошення Акту злуки у Києві, куди прибула велика делегація ЗУНР. Микола Литвин наголосив, що на мапі лише невелика частина історичних даних про ту добу. У радянські часи документи і твори діячів ЗУНР було сховано у спецфондах, зокрема, Москви, або ж знищено. Частину архіву ЗУНР вдалося врятувати, ці документи зберігаються у Римі, в Українському католицькому університеті і чекають своїх дослідників. Історик наголосив, що нова мапа оригінальна, повноцінна, несе науковий і пропагандистськоосвітній характер, що важливо в умовах інформаційної війни, яку веде путінська Росія проти України. Нині в Україні, на жаль, поки що немає осередку історичної картографії, а “історична мапа існує на ентузіазмі”. Ростислав Сосса підкреслив, що мапи “Українська Центральна Рада” та “Українська Держава (Гетьманат)”, враховуючи великий попит, буде перевидано. А в найближчих планах картографічної групи підготовка до випуску нових мап, присвячених Директорії та Січовим стрільцям.