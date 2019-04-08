Тетяна БІДЗІЛЯ,

м. Бережани

Пам’ять видатного українця, нашого національного генія Тараса Шевченка вшанували на Бережанщині.

Священики — отець-декан Михайло Бугай та о. Микола Зоренний відслужили панахиду. Під час свята традиційно лунали вірші та пісні на честь славетного сина України. Сьогодні, як і колись, Кобзар об`єднує українців, які віддають життя, захищаючи нашу рідну землю, Українську державу.

У Бережанському районному будинку культури відзвучало свято “Стежками Шевченкової правди”. Участь у заході взяли керівники району та міста, громадськість краю. Про роль Шевченка в сучасності говорила заступник директора з виховної роботи Жуківської школи ім. Б. Лепкого Оксана Мазуркевич.

Із піснями на слова Кобзаря виступили народний аматорський хор “Просвіта” (кер. Євгенія Біркова), вокальне тріо “Вишневий цвіт” (кер. засл. працівник культури України Зиновій Головацький), драматичний колектив с. Гиновичі, народний аматорський вокальний ансамбль “Журавка” с. Гиновичі (кер. Орися Москалик). Педагоги та вихованці Жуківської музичної школи, зокрема оркестр народних інструментів (кер. Світлана Самарик та Наталія Стухла), дитячий хор “Голосинка” (кер. Олеся Москалик-Загородня), духовий оркестр (кер. Богдан Атаманчук), солісти Марія Стельмах та Катерина Фурдига (концертмейстер Дмитро Загородній), солісти гурту “Берег Жанни”. Танцювальні композиції виконали учасники хореографічного колективу “Вікторія” Центру дитячої та юнацької творчості (кер. Ганна Солонинка).

Щороку до Шевченківських днів у школах, бібліотеках, клубах, будинках творчості, заповіднику, у різних установах краю проводять змістовні тематичні заходи. Працівники Бережанського краєзнавчого музею облаштовують виставку “У вінок Кобзареві”. Так триває вже 35 років, і ніколи жодна не була повторенням попередньої. Адже постійно поповнювалася новими, розшуканими або ж подарованими експонатами, кожен із яких — внесок у творену народом Шевченкіану. І цьогоріч у виставковій залі музею відкрито традиційну виставку. Вітальне слово виголосив заступник голови районної ради Роман Висоцький. Ведучою заходу була в.о. директора музею Наталія Бойко, яка зазначила, що ця виставка є продовженням проекту “200 кроків до Тараса Шевченка”, реалізованого 2014 року. Саме тоді в рамках відзначення 200-ліття Тараса Шевченка у Бережанах працювала колективна радіостанція UR4BYU станції юних техніків із позивним сигналом EM200BT. Учасники театру-студії “Взори” районного центру позашкільної освіти показали уривок із вистави Марії Чумарної “Відкуплення”. Про свою та батькову творчість у вінок Кобзареві розповів художник Ігор Крук. Заступник директора з наукової роботи Микола Проців представив виставку радіокарток “200 кроків до Тараса Шевченка. Повернення” (спільний проект краєзнавчого музею й центру дитячої та юнацької творчості). У центральній районній бібліотеці ім. Т. Шевченка відбулася літературна година “Іде “Кобзар” широким світом”.