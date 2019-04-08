Я не продаю свій голос! Чи готовий ти захистити своє громадянське право?

Ярина ЦИБА,

керівник прес-центру Чернівецького обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка.

Світлини Віктора ВЕРХОЛЯКА

Саме таку тему напередодні виборів обговорювали на засіданні дискусійного клубу “Гарт” Чернівецького обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка.

“Ми створили “Молоду Просвіту”, залучивши студентів, які б продовжували традиції цієї найстаршої організації в Україні. І зібралися для того, щоб підтвердити, що йдемо правильним шляхом, — зазначив Остап Савчук, голова Чернівецького обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка.

Студенти почули поради від Марії Пелех, відповідального секретаря “Просвіти”, Тамари Мінченко, члена правління “Просвіти”, Вікторії Гатрич, кандидата політичних наук ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Пауля Пшенічки, вчителя фізики Чернівецького ліцею №1, заслуженого вчителя України, визнаного кращим вчителем 2018 року.

Обговорювали такі питання: “Чи готові ви йти голосувати, щоб змінити життя в Україні?”, “Що думаєте щодо підкупу виборчих голосів?”, “Яка роль ЗМІ у висвітленні виборів?”, “Якому типу медіа ви найбільше довіряєте?”, “Як ЗМІ впливають на думку громадян під час виборів?”, “Чи готові ви захистити своє громадянське право?”

“Так, я готова і йду голосувати, але не факт, що життя зміниться. Для того, щоб змінилося життя, треба, щоб кожен проголосував по совісті і за тих, хто ближчий думками, а не за тих, хто лише “прохідний”. На жаль, більшість українців довіряють телебаченню, марним обіцянкам та намальованим рейтингам, а не собі. Лише тоді, коли ми нарешті усвідомимо свою силу, буде порядок і відбудуться зміни. Неприпустимо дозволяти людям продавати і купувати голоси. Ті, хто продають свої голоси, мають нести кримінальну відповідальність. Насамперед такі люди продають себе, свою думку та свою совість. Не вартують ті гроші, щоб продавали майбутнє нашої держави. Бо продають не тільки себе, а й інших”, — у ході дискусії зазначила Олена Склярова, студентка 3 курсу філологічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

“Так, я готовий йти на вибори, але в мене є певні переживання, оскільки це вже сьомі вибори, а зміни на краще поки що мінімальні. На мою думку, основна причина того, що виборці продають свої голоси, полягає у тому, що деякі громадяни або розчаровані в українській політиці, або мають фінансові труднощі. І їм вигідніше заробити на виборах, аніж проголосувати. ЗМІ нині — один із механізмів політичної агітації, це один із головних чинників, який впливає на формування думки про вибори кандидата. Найбільше я довіряю перевіреним мною Інтернет-ресурсам “PolitHub”, “Слово і Діло”, “Чесно”, “Centre UA”. Дуже подобаються сюжети про кандидатів від “Радіо Свобода” та від видання “Новое Время”, — сказав Віталій Карпюк, студент 2 курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю. Федьковича.