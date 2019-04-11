Патріарх Філарет — до депутатів

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет закликав депутатів ухвалити закон про державну мову:

“Дорогі браття і сестри, закон про державну, тобто про українську, мову має для нас, українців, для нашої держави, дуже велике значення. Без мови нема нації, нема народу. І тому, якщо ми хочемо, щоб в Україні збереглася українська нація і існувала українська держава, насамперед треба зберігати українську мову. Тому сили, які виступали проти України як держави, завжди поневолювали нас через знищення нашої мови. Якщо дивитися на це питання з точки зору духовної, божественної, то треба зіслатися на зішестя Святого Духа на апостолів, який дарував апостолам, які не знали інших мов, вміння говорити різними мовами для проповіді Слова Божого. Церква звершує богослужіння українською мовою для того, щоб утвердити в свідомості віруючих необхідність молитися мовою, яку вони розуміють. Апостол Павло сказав: “Краще сказати п’ять слів зрозумілою мовою, чим тисячу слів незрозумілою”.

Шановні народні депутати, я звертаюсь до вас: підтримайте закон про державну українську мову. Ви є слугами народу, а якщо ви слуги народу, то повинні цьому народу служити. Наш український народ багато століть був поневоленим. І українську мову окупанти намагались знищити, замінити її іншою, тому нині українська мова потребує захисту, тож ухвалення закону про державну українську мову слугуватиме її захисту”.

Власн. інф.