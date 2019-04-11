Перша Конституція — українська

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

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Конституція США 1787 р.

Французька декларація прав людей та громадянина 1789 р.

Конституція Іспанії 1812 р.

5 квітня 1710 року Гетьман Пилип Орлик та його сподвижники у Бандерах ухвалили “Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького”, які є фактично першою європейською та українською конституцією у сучасному її розумінні.

Саме тепер варто критично осмислити досвід нашого державотворення, помилки наших керманичів та історичні здобутки нації, бо сьогодні — справжній день української Конституції. Конституція Пилипа Орлика написана староукраїнською мовою. Це дуже важливий факт для сучасної України. Саме староукраїнською мовою, а не московитською. Бо без мови нема культури, без мови немає Нації — саме мова є основою українства. Конституція П. Орлика є пам’яткою української політикофілософської та правової думки, яка заклала основи бачення законодавчоправової системи. Протягом кількох століть Основний Закон П. Орлика супроводжував вибори Гетьмана України і є звичаєвим правом країни козаків — України. Ось, шановні читачі, зміст деяких статей Конституції П. Орлика:

— Визначення і дотримання кордонів, повернення полонених, відшкодування всіх збитків, завданих Московією Україні.

— Звільнити Дніпро від московитських фортець та міст, землі по Дніпру повернути до первинної території Війська Запорізького.

— Гетьман не має права ані самовільно собі привласнювати, ані роздавати іншим людям, а ОСОБЛИВО ЧЕНЦЯМ І ПОПАМ, господарям, військовим урядникам та приватним особам землі та маєтності.

— Гетьман особисто має пильнувати, щоб людям не чинилися збиткові тягарі, податки, пригнічення та здирництва, через які вони залишають своє житло і йдуть шукати прихистку у закордонні країни.

Статті укладені ще на початку XVIII ст., а писані про сьогодення, адже маємо саме таку війну з Московією проти України.

З нагоди 309ї річниці Конституції Пилипа Орлика в столиці України 5 квітня 2019 р. громадські та політичні організації провели біля пам’ятника Пилипу Орлику урочистий мітинг. У заході взяли участь громадськополітичні діячі та активісти: правникконституціоналіст Микола Сірий, голова ПП “Патріот” Микола Голомша, голова Координаційної Ради Майдану Андрій Хома, голова ГО “ОУНд” Віктор Світайло, громадськополітичний діяч, координатор проектів СКУМО Костянтин Козак Новаленко, членкиня Асоціації правників України Анна Ісламова, голова МГО “Соловецьке братство” Георгій Лук’янчук, етнопсихолог Віктор Фіалковський, громадський діяч, декламатор Михайло Орлюк, поетеса, журналістка Алла Топчій. У своїх виступах промовці наголосили на тому, що Україна має дуже глибоке коріння та тисячолітню історію писемності. Маємо серйозний досвід у написанні Основного Закону — Конституції. Пилип Орлик був прогресивним Гетьманом, який розумів, що територія і люди стають державою і цивілізацією, коли унормовують принципи, які є в основі правової держави. Головне — це дотримання та виконання Основного Закону і недопущення порушення Конституції України. У зв’язку з цим величезне значення набуває Конституція П. Орлика як основа сучасного українського державотворення на засадах Конституційного законодавства. Ми маємо відновити авторитет Конституції України. І в цей найвідповідальніший час для долі Української Державності українські громадяни мусять зробити свій відповідальний вибір між європейською цивілізацією (про яку мріяли Іван Мазепа і Пилип Орлик) і московською ордою Путіна. Адже один із кандидатів — “любітєль русского міра” — “ЗЕК” №2 і його “московська команда” готові здати і Культуру, і Мову, і Історію та й Українську Незалежність загалом, яку гарантує сучасна Конституція України. Найголовніше з того, що ми вибороли за останні п’ять років. Все те, за що гинули найкращі на Майдані та на Донбасі.