Шевченкове слово в ліцеї

У Навчальнооздоровчому комплексі Київського військового ліцею ім. Івана Богуна за участю Товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка відбувся перший тур IV Міжнародного проекту — конкурсу “Тарас Шевченко єднає народи”. В конкурсі взяли участь 65 конкурсантів, які представили 34 номери з творів Шевченка. Крім ліцеїстів, це школярі з Боярки, Тарасівки, Гореничів, Луки.
Конкурсанти представляли себе в номінаціях: співана поезія Т. Г. Шевченка; художнє слово; літературномузична композиція; театральне мистецтво; інструментальний жанр.
Конкурсантів оцінювало високоповажне журі у складі народних артистів України Олеся Харченка, Валентини Ковальської, режисерів Богдана Гнатюка та Тетяни Вікулової.
Переможцями конкурсу “Тарас Шевченко єднає народи” стали 16 учасників, які вибороли перше місце та одне гранпрі. Серед переможців — 15 ліцеїстів сьомої та восьмої роти НОК Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, з них шість перших місць.
Нагороди для переможців надав член Головної ради Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, генеральний директор телеканалу “Малятко” Володимир Кметик.
Власн. інф.