Шевченкове слово в ліцеї

У Навчальнооздоровчому комплексі Київського військового ліцею ім. Івана Богуна за участю Товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка відбувся перший тур IV Міжнародного проекту — конкурсу “Тарас Шевченко єднає народи”. В конкурсі взяли участь 65 конкурсантів, які представили 34 номери з творів Шевченка. Крім ліцеїстів, це школярі з Боярки, Тарасівки, Гореничів, Луки.

Конкурсанти представляли себе в номінаціях: співана поезія Т. Г. Шевченка; художнє слово; літературномузична композиція; театральне мистецтво; інструментальний жанр.

Конкурсантів оцінювало високоповажне журі у складі народних артистів України Олеся Харченка, Валентини Ковальської, режисерів Богдана Гнатюка та Тетяни Вікулової.

Переможцями конкурсу “Тарас Шевченко єднає народи” стали 16 учасників, які вибороли перше місце та одне гранпрі. Серед переможців — 15 ліцеїстів сьомої та восьмої роти НОК Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, з них шість перших місць.

Нагороди для переможців надав член Головної ради Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, генеральний директор телеканалу “Малятко” Володимир Кметик.

Власн. інф.