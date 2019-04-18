Тримаємось разом!

Напередодні другого туру виборів Президента Рівненське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка звернулося до всіх українців. Зокрема, зазначається, що перед нами вирішальний історичний момент, коли на виборчих дільницях вирішуватиметься доля держави Україна, за яку упродовж століть боролися та віддали життя мільйони кращих синів і доньок України, серед яких — славна когорта просвітян Рівненщини. За свободу і гідність у новітні часи стояли на численних майданах мільйони українців та загинули герої Небесної Сотні, тисячі воїнів АТО та мирного населення на окупованих українських територіях. Обираючи Президента України, ми не лише обираємо шлях, яким ітиме наша держава наступні роки — ми обираємо вектор історичного розвитку у глобальному сенсі та робимо цивілізаційний вибір — продовжити курс української демократичної держави на НАТО та ЄС та долучитися до кола європейських держав світу, зберегти свою ідентичність.

Рівненське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта”, усвідомлюючи загрозу національній безпеці, суверенітету та незалежності України, звертається до кожного громадянина України із закликом усвідомити всю серйозність ситуації та особисту відповідальність перед наступними поколіннями і проголосувати за кандидата у Президенти України, який спроможний об’єднати країну та ціною перемоги вибороти мир, повернути втрачені території, військових, що перебувають у ворожому полоні, та українців, котрі вимушено перебувають поза межами держави.

Рівненські просвітяни закликали виборців об’єктивно оцінити ті позитивні, вкрай важливі для поступу України зрушення, які відбулися за останні 5 років. Головні з них:

закріплення у Конституції України незворотності курсу на НАТО та членство у ЄС;

відміна ганебного мовного закону КіваловаКолесніченка;

на завершальній стадії — голосування у другому читанні Закону України “Про функціонування української мови як державної”;

збільшення українськомовного ефіру, українського книговидання та кінематографа;

децентралізація влади;

підписання Томосу про відновлення канонічності Православної Церкви України;

підписання асоціації та запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом;

зміцнення армії та стримування російської агресії;

проведення державних закупівель за системою ProZorro;

Україна здобула авторитет та безпрецедентну підтримку на міжнародній арені;

світова спільнота відзначає розвиток демократії в Україні.

Разом із тим, зауважують просвітяни, залишилося багато невирішених питань, найважливішими з яких є верховенство права, подолання корупції, кадрова політика, гідний рівень життя українців, проблеми екології тощо.

Просвітяни, як і всі українці, наголошується в зверненні, очікують від майбутнього Президента рішучих кроків у розвитку економіки, освіти, культури, соціальних питань, формуванні національної свідомості суспільства, зокрема:

розробки та ухвалення концепції гуманітарного розвитку країни;

ухвалення та впровадження Закону “Про функціонування української мови як державної”;

формування політичної національної еліти, подальшого зміцнення національної держави;

збереження та розвиток історикокультурної спадщини та ін.

Вважаємо неприпустимою зміну Верховного Головнокомандувача ЗСУ у час, коли Україна у стані війни з нашим споконвічним ворогом — Росією.

Поділись і насолодись:

















