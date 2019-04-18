Вогонь з Холодного Яру

На Черкащині й Кропивниччині удвадцятьчетверте відбулося вшанування героїв Холодного Яру. Цьогоріч воно проходило під знаком 100ліття всенародного повстання, яке почалося у квітні 1919 року. Крім низки громадських і ветеранських організацій, зокрема, Історичного клубу “Холодний Яр”, Спілки офіцерів України, активну участь взяло і Товариство “Просвіта”. Були делегації практично з усіх областей України, а також з фронту – 93-ї Окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

Відзначення цієї героїчної і вікопомної сторінки нашої історії почалося в суботу, 13 квітня, в с. Івківцях Чигиринського району Черкаської області. Учасники поклали квіти до пам’ятника Максимові Залізняку. Того ж таки дня лягли квіти і до пам’ятника Максимові Залізняку в с. Медведівці. Одразу за тим у будинку культури розпочала роботу літературна сцена Історичного клубу “Холодний Яр”. Упродовж усіх трьох днів у місцях проведення масових заходів працювали книжкові ярмарки, розгорнули намети, де можна було придбати вироби народних майстрів, національні строї, готували різноманітні наїдки для гостей, насамперед славнозвісний козацький куліш.

Як і в попередні роки, кульмінаційною частиною вшанування стало освячення зброї в Мотронинському монастирі. Вперше за багато років тут прозвучала молитва українською мовою, яку прочитав о. Василь з Чигирина. Так само уперше народний артист України, керівник “Хореї козацької” Тарас Компаніченко виконав у монастирській церкві псальми староукраїнською мовою, яку підхопили присутні тут військові, ветерани і всі православні (крім тутешніх російськомовних монашок).

Ще одною знаменною подією стало відкриття на Холодноярському плато меморіального знака на пам’ять про загиблих героїв 93ї ОМБр, які полягли у боротьбі за незалежність і свободу України у нинішній російськоукраїнській війні. На пам’ятнику викарбувано напис: “На вічну пам’ять воякам 93ї Окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”, які поклали свої голови в боротьбі за волю України у 2014—2019 рр. Вічна слава!”.

Командир легендарної 93ї бригади підполковник Дмитро Брижинський, відкриваючи пам’ятник загиблим своїм побратимам, сказав:

— Пам’ять про загиблих героїв горить незгасним вогнем у наших серцях. Отаманихолодноярці та герої сьогодення, ваші імена навічно житимуть у пам’яті поколінь. Боротьба не закінчена, війна триває. Незборимий дух української нації, жага до волі та любов до рідної землі піднімає чоловіків та жінок до жорстокого бою!

Ми, холодноярці, — не відступили і не відступимо від святої боротьби за долю та майбутнє України! Жодних перемовин із ворогами не буде. Наша відповідь — вогонь!

Вічна Пам’ять загиблим героям!

Не словами, а вчинками, впевненим рішучим кроком йдемо до перемоги!

Схиляють штандарт бригади та національні прапори, до підніжжя покладають квіти, у мовчанні — суворі ряди військових, курсантів і ліцеїстів. Прихиляє коліно і сам комбат.

Вічна слава героям — не тільки загиблим, а й живим!

Власн. інф.

Фото Михайла ЦАПРА