АТОвці опорядили обійстя Скрипників-Петлюр

Валентина ШЕМЧУК,

м. Полтава

Мрія Першого Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни Мстислава (Степана Скрипника) про об’єднання Української Церкви здійснилася. Хатамузей слуги Божого Святішого Мстислава, що на цей час перебуває у власності та оренді СвятоМихайлівської парафії міста Полтави ХарківськоПолтавської єпархії Православної Церкви України, потребує негайної реконструкції. Наш обов’язок — зберегти родинне гніздо великого полтавця, Першого Предстоятеля Української незалежної Православної Церкви, племінника першого Голови самостійного уряду України Симона Петлюри. У квітневі дні місяця народження Патріарха Мстислава за сприяння голови Шевченківської районної в місті Полтаві ради Дмитра Задворкіна ми зібрали Мстиславівську толоку.

На звернення протоієрея Олександра Горая відгукнулися Полтавська філія Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація інвалідів АТО”, обласне відділення Міжнародної організації “Жіноча громада”, Волонтерський центр “Акорд” природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, ГО “Доброволець” та “Європейська Україна”. Представники цих об’єднань — дівчата й жінки — упорядковували обійстя, хлопці й чоловіки виконували зварювальні й вантажні роботи: встановили навколо будівлі металевий паркан на місці знесеного, полагодили вхід до хати, прибрали біля неї та вивезли непотріб. А під вікнами скоро заяскравіють півники й лілейник: студентка — майбутній біолог Вікторія Чернецька й архітектор Ганна Карнаух провели своєрідний майстерклас із квітникарства.

Священики й оборонці України від російської окупації, громадські діячі й студенти, мешканці вулиці Патріарха Мстислава й журналісти разом наближали мить відродження святині Православної Церкви України — оселі її Першого Предстоятеля.

Організатори толоки почастували помічників. За стіл господарям і гостям послужив дизельний генератор… Злагоджена праця гуртом дає надію на близьке відновлення родинного будинку СкрипниківПетлюр, у якому минули дитячі й юнацькі роки Першоієрарха Української Церкви Мстислава й відомого світові нашого земляка Степана Скрипника.