Два синонімічні запитання

Іван МАЛЮТА,

член НСПУ, м. Київ

Свого часу я розпочав був цикл так званих “Невизнаних слів” про походження і тлумачення лексем, що існують як діалектні.

Згодом звернув увагу і на слова, що їх остерігалися в часи есересерії або ж чомусь виходять з ужитку сучасного спілкування.

Так або так — не так?

Пригадую, як мені вперше потрапив до рук репринтний варіант (1992) науково-популярного збірника “Російщення України”, що був виданий у США (1984) завдяки українській діаспорі. Спрямування його зрозуміле за назвою, а тому не вдаватимуся до переказу змісту.

Гортаючи сторінки цього видання, звернув увагу, що в усіх текстах статей різних авторів — лише термін “російщення”, а не “русифікація”. Збагнув таку принципову позицію вже з першої частини — дослідження головного редактора збірника Леоніда Полтави: “Для окреслення політики російщення в українській мові існують терміни: російщення — від Росії і обмосковлювання — від Московії, Московщини, що була першою властивою назвою азійсько-угро-фінослов’янської мішанини на північному сході Європи”. Навіть не держави, а мішанини, — завважив про себе.

Але за Словником української мови, на превеликий подив, виявив протилежне: відсутність саме такого терміна. Так, ніби ніколи не було російщення. Може, є зросійщення, московщення? Ні-ні, жодної згадки. Зате є спольщення, ополячення, сполячувати, румунізувати, онімечувати… Зрештою є росіянізм, але ж це те саме, що русизм — запозичення з російської мови.

Зафіксований із негативним значенням лише термін “русифікація”. З посиланням на… царську Росію, де було “насильницьке запровадження російської мови, культури і т. ін. серед національних меншостей”.

Але ж корінь цього словотвору виказує, так би мовити, “провину” русів, наших предків, мешканців Київської Русі — східних слов’ян ІХ—Х ст., що їх називали “руськими, а їх [ню. — І. М.] країну — Руссю” (Іст. СРСР, І, 1957, 29). Коли так, то русифікація повинна була б мати… позитивне тлумачення, позаяк тотожна з поняттям українізації. Звісно, за твердженням, що Україна — це Русь. Нагадаю, що “фікація” (від латин. роблю) у складних словах означає здійснення, як-от: газифікація, електрифікація. Але тут на заваді стала підміна понять нашою північною сусідкою.

Вочевидь, спотворення цього терміна нав’язане указом цариці Катерини ІІ щодо підкорених народів: “Їх треба легким способом привести до того, щоб вони “обрусєлі…” Наразі загляньмо до “Русско-украинского словаря”: обрусеть — обрусіти, обруситель (дорев.) — русифікатор.

За УРЕСом “термін Русь” став також основою понять “руський”, “росіянин”, “русин”. А для чого і коли тут вклинився “росіянин”? Іще до того, як за указом Петра І московити перейняли назву нашої давньої держави, трансформувавши її на Росію. Безумовно, з метою привласнити й історію Київської Русі.

Отже, окупувавши Україну, правителі Московії дозволили користуватися лише терміном “русифікація”, мовляв, Росія тут ні до чого, ми — не ви, але ваше — це наше. Щоправда, іронічно обдарували нас, як бідних родаків, назвою “малороси”. Лише тому, що “украинского языка нет и не может быть”. Все це — за правом лукавих, підступних завойовників.

Натомість у “Практичному словнику синонімів української мови”, що його уклав у США відомий мовознавець, багаторічний політв’язень СРСР Святослав Караванський, до визнаного за радянської епохи терміна “русифікувати” додано синонімічний ряд: московщити, російщити, обмосковщувати, зросійщувати, зросійщити.

Тут же С. Караванський доречно тлумачить лексему “руський”: в історичній формі, з якої вона постала, — український; у сучасному вжитку — російський; як діалектна — русинський, руснацький.

Ясна річ, мовознавцю довелося тлумачити терміни за усталеним розумінням, попри історичну несправедливість.

Так само вимушений був учинити літературознавець-шістдесятник Іван Дзюба, назвавши свій відкритий лист до ЦК Компартії України “Інтернаціоналізм чи русифікація?” Хоча мав би наголосити на російщенні.

Що вдієш, коли на цей термін комуністична ідеологія фактично наклала вето.

То що ж тоді пропонує автор цих рядків? — передбачаю запитання читачів.

Зважаючи на сумнівну тотожність понять за цими двома синонімами (так або так — не зовсім так), слід користуватися, як було зазначено спочатку, терміном, що від назви московитів-росіян: російщення, московщення.

Чому справді зникає?

Навіть коли переставити останні слова, навряд чи хтось одразу збагне, про що йдеться. Бо зникати може щось, те, що має назву.

І це не каламбур. Ідеться про споріднені, на перший погляд, прислівники — справді й дійсно. Про ігнорування природного українського відповідника на російський прислівник действительно.

Отож маємо два синоніми на підтвердження чогось. За значенням начебто однакові, але дещо різні за походженням. Як ото, скажімо, брати від різних татусів чи матусь.

За частотою вживання лексемі “дійсно”, так би мовити, більше пощастило. Не лише на побутовому рівні, а й у публікаціях. “Дійсно” — майже скрізь і всюди.

І коли почую по радіо або з телевізора — хоча б із уст журналіста чи диктора слово-уточнення “справді”, то подумки радію, віддаючи належне збагаченій лексиці промовця.

Чому ж не беруть до уваги це воістину українське слово? Причина банальна. Його замінник є по суті популярною калькою з російського “действительно”. І це, до речі, було плюсом для радянських ідеологів у цілеспрямованій політиці так званого зближення націй. Звісно, на основі російщення.

Відтак прикметнику від цього словесного “дублера” надано зверхнє право — за російсько-українським словником — підтверджувати офіційні звання, посаду чи документ: дійсний член Академії, дійсно є директором, квиток дійсний до… І це при тому, що існують також прикметникові синоніми від лексеми “справді”: справжній (напій, овоч, козак, друг та ін.), істинний, правдивий.

Зате у рекламній торгівлі з метою привабити покупців добре відчувають різницю в застосуванні відповідника на кшталт: “Пиво для справжніх чоловіків”. Тут явно не підходить інше слово.

А спробуймо вдатися до інверсії: знайти відповідник у російській мові для українського “справді”. Наткнемося на однозначну лексему “действительно”.

Цей прислівник, як на мене, став ніби привілейованим. Якось я заздалегідь просив жеківську паспортистку замінити у довідці слово “дійсно” на “справді”. І що ж — вона категорично заперечила: “Нє положено”. Де й ким заборонено — не спромоглася на відповідь.

Справді, є потреба задуматись, чому підміняють “справді”. Ігнорують чи забувають — не суттєво. Так чи так збіднюють свій словниковий запас.

А тепер про те, що нарешті спонукало мене до цієї застороги, хоч вона нагадує “вопіяння у пустелі”.

В одному з номерів “Літературної України” (2016) я натрапив на загалом цікаву розвідку науковця й письменника з Донеччини про раннього Володимира Сосюру. Але кінцівка аж розсердила мене: “…у спогадах поета журнал має назву “Вільна думка”, хоча його дійсна назва — “Вільні думки”.

І тут уже, як кажуть, мене дістало. Щоб такий грамотний чоловік та ще в письменницькій газеті задовольнився таким недоречним слівцем…

Водночас я задумався над походженням прислівника “справді”, який явно свідчить про щирість: із правди, від правди, правду кажучи і т. ін. Як ото колись на Біблії присягали на суді: “Правду, одну лише правду”. Отож це начебто вставне слово — насправді підтвердження правди.

Можливо, саме тут — і друга версія розгадки, чому щезає “справді”. Чи не тоді, коли бракує щирості, правдивості? У сказаному чи написанім.