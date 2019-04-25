Фальш по-українськи

Галина ПАГУТЯК

лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка

Приберіть зі своїх сторінок українські прапори, калину, вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко, Степана Бандери, Тараса Шевченка. Не тому, що доведеться, можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому, що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах, відверніться від символічних могил Січових стрільців і справжніх могил українських повстанців, не тому, можливо, що все це буде стерте з лиця землі невдовзі. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні — ви НЕ на їхньому боці, а на боці їхніх убивць. Ви їх недостойні, бо плюнули в обличчя Великій Матері, обравши проросійського фіґляра. Лицемірство — непрощенний гріх.

Ще 5 років тому ви були на патріотичному піднесенні, їздили на Майдан, допомагали Майдану, оплакували загиблих на Майдані. Навіщо? Щоб фіґляр глумився над їхньою пам’яттю, щоб ви завели знову до хати ворога, якого прогнали, який навіть не приховує своєї зневаги до зрадників? Ніхто не любить зрадників, їх позбуваються найперше. Від лицемірства до зради один крок.

У апокрифічному Євангелії від Хоми є слова Ісуса: “Блаженні ті, що відають, що вони чинять, і прокляті ті, що чинять, не відаючи”. Ви належите до проклятих. Вибір манкуртів, відвертих українофобів, чиновників-перебіжчиків — стабільно антиукраїнський, свідомий. Можна навіть його поважати. Це з ними ми воюватимемо до останнього патрона. Але галицькі й закарпатські зомбі у вишиванках, які йтимуть до святої сповіді у Страсний тиждень, не будуть цього разу прощені. Можна пробачити їхню захланність, лінощі, неосвіченість, але не лицемірство. Бо за нього доведеться платити рабством і вій­ною, зневагою інших народів, які достойні своїх національних символів і своїх героїв.

Залиште наші святині тим, хто щось дає Україні, а не чекає, щоб Україна щось дала їм. На ваших аватарках мають бути засмічені русла річок, затруєна і спалена украї­нська земля, знищені ліси, зруйновані пам’ятки старовини, покинуті задля долярів діти, обкурені п’яні підлітки, що виросли з тих дітей, все, що не показує телевізор, якому ви більше вірите, ніж Заповідям Божим. Хто обирає ганьбу, приречений на деградацію і вимирання.