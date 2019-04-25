Із несхитною вірою

Микола ПЕТРЕНКО,

член журі конкурсу

Калинопис / Підготовка текстів, упорядкування, загальна редакція — Олесь Дяк. — Дрогобич: Коло, 2019. — 204 с. іл.

Вона могла б і не дочекатися справедливого пошанування свого важкого поетичного надбання — скільки її ровесників полягли на теренах підпільної боротьби, скільком розкрила свої жорстокі обійми вічна мерзлота… Але вона витримала, її вірші витримали — і нині тішаться народним визнанням. Певно, і в табірних сутеренах траплялися їй люди твердого гарту, які зміцнювали її віру в погибель кремлівської імперії, в торжество відродженої Української Держави.

І вона писала:

Злоби кривавої пророки,

Що вивергають з горла смерть,

Ви тут пробудете, допоки

Ми гнівом сповнимося вщерть!

Це з вірша Катерини Мандрик-Куйбіди, яким відкривається третій том антологічного випуску патріотичної поезії “Калинопис”.

Третій — як підсумок третього за числом конкурсу Львівської обласної літературної премії імені уже названої мною харизматичної особистості.

З приємністю зауважу: авторам-переможцям конкурсу таланить уникати політичної тріскотні, гострі проблеми суспільного життя рідного краю тут переважно переосмислюються у відповідних поетичних образах. Як-от у віршах Ольги Кіс — зачинаємо від неї, адже і книга відкривається саме її добіркою. Так випало, що мені поталанило бути читачем майже всіх поетичних збірок поетеси, починаючи від першої, яка побачила світ двадцять два роки тому — одержав як подарунок відразу два томики — від Ольги Кіс і від художника Євгена Безніска.

І став я, Боже, біліш од снігу,

Мені сорочку

Зіткала біла пурга Сибіру.

Я марив білим…

Чи ж треба кого переконувати, що образ снігової сорочки — це творча знахідка. Відрадно, що за таким принципом побудована і вся вагома добірка Ольги Кіс. Тож не дивно, що її дедалі частіше можна бачити в товаристві українських письменників, які визначають обличчя української літератури на цьому непростому етапі її розвитку.

Принагідно згадаю й інших авторів-львів’ян, призерів конкурсу за ці роки — їхні твори відзначаються своєрідністю і добрими поетичними набутками. Вочевидь, тут промовляє своє слово львівське середовище, товариство талановитих і амбітних, та й сам Львів — з прадавніх часів місто Книги.

Із сумом відзначаємо відхід у засвіти другого за чергою у цій книзі — Миколи Василенка з Херсона. Він ще встиг узяти участь у конкурсі, стати лауреатом другої премії, підготувати велику добірку і проникливе слово про Катерину Мандрик-Куйбіду. Відійшов від нас на 95-му році довгого стражденного життя — бо ж також за молодих років цей степовий шибайголова зазнав каторги…

З-поміж інших добірок варто відзначити набуток поета оригінального стилю веселого і дотепного Василя Кузана із Закарпаття. Ось хоча б таке — для прикладу:

ця хата — на ніч

цей потяг — на відстань

акордами дні

нервово-панічні

майбутнє стоїть

на курячих ніжках…

Ще кілька слів про наймолодших. Їх відзначають спеціальними дипломами “Молода надія”, іншими призами на кожному етапі конкурсу — і поміж них немало вартісних. Тож хочу потішитися разом із вами: недавно трапився чи не перший за всю історію Львівської письменницької організації випадок: до її членів було прийнято вісімнадцятирічного юнака. Талановитого!

У Статуті премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди значиться, що вона обласна, бо ж преміальний фонд — від Львівської обласної ради. Вона ж фактично міжобласна, всеукраїнська, і про це не перестає наголошувати прес-служба конкурсу.

Я б попри все радив більше зосереджуватися на авторах таки галицьких (заговорив у мені патріот Львівської письменницької організації) — підтримати їх, схвалити творене ними, заохотити до подальших творчих шукань…

І хай їм щастить у майбутньому!