Кам’янець відтворює пам’ять про епоху боротьби

Ольга ЖМУДОВСЬКА

У Кам’янці-Подільському закладено перший камінь до пам’ятки про визначну подію 1919 року — Присягу на вірність Україні. Її буде завершено до відзначення 100річчя Української Народної Республіки у жовтні нинішнього року.

Голова міської організації “Просвіти” ім. Т. Шевченка В’ячеслав Полятинчук, міський голова Михайло Сімашкевич, народний депутат України Володимир Мельниченко і голова обласної ради Михайло Загородний закарбували знаменну, хоч і сповнену трагізму, сторінку в історії Кам’янця і України, — коли він був столицею УНР, — підписавши меморандум про співпрацю у створенні пам’ятки, закликавши приєднуватися до втілення у життя цього проекту усі громадські патріотичні організації країни.

“Тепер кожен дізнається про роль нашого міста, яке завжди було особливим, такими ми і хочемо залишатися: містом, яке пам’ятає свою історію”, — порадів очільник Кам’янця.

В’ячеслав Полятинчук зазначив: “На цьому місці 14 жовтня 1919 року відбулася урочиста присяга директорії, міністрів, урядовців, суддів та війська на вірність Українській Народній Республіці. Ця подія мала надзвичайну вагу, як важливий державотворчий процес, коли Україна заявила на весь світ, що вона остаточно відбулася як держава.

Кам’янецьПодільський посідає важливе місце в історії визвольних змагань за незалежність 1917—1920 рр. Саме Кам’янець чотири рази ставав центром українського політичного, культурного і військового життя — тимчасовою столицею УНР.

Кам’янецька доба УНР стала чи не найважливішою віхою в історії української державності, де відбулася спроба об’єднання українського народу, який на той момент був розділений географічно й ідеологічно. Урочиста присяга якнайкраще віддзеркалює не так конкретну подію, як саму епоху столичного Кам’янця, до якого була прикута увага всієї Європи та світу”.