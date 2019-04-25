про взаємодію та співпрацю у відзначенні в Кам’янці-Подільському 100-ї річниці Української революції 1919 року між Кам’янець-Подільським об’єднанням товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка та громадськими об’єднаннями, організаціями, закладами та органами місцевого самоврядування

Меморандум про співпрацю (далі — Меморандум) укладається між громадською організацією “Кам’янецьПодільське об’єднання товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка” та громадськими об’єднаннями, організаціями, закладами та органами місцевого самоврядування (далі — Сторони) задля:

— сприяння відзначення 100річчя подій Української революції 1917—1921 років та побудові пам’ятника в Кам’янціПодільському;

— сприяння підвищенню національної свідомості кам’янчан та їхньої обізнаності щодо української історичної спадщини Кам’янцяПодільського як останньої столиці УНР 1919 року;

— забезпечення доступу місцевої громади до культурної та історичної спадщини у розбудові та утвердженню Української Державності;

— пропаганди героїчних сторінок звитяг Українського Війська як захисника Української Державності;

— ознайомлення широкого кола громадськості з архівними та дослідницькими матеріалами часів національновизвольних змагань 1917—1919 років;

— сприяння розвиткові туристичної галузі і створення туристичних маршрутів по місцях перебування Головного Отамана УНР Симона Петлюри та державних органів часів Директорії УНР, і, як головної події, встановлення пам’ятного знаку у місці складання Урочистої Обітниці на вірність Українській Народній Республіці 14 жовтня 1919 року.

Керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення відповідних результатів Сторони констатують свої наміри щодо подальшої співпраці та погоджуються про наступне.

Стаття 1

Метою Меморандуму є взаємодія та координація діяльності всіх Сторін для пропаганди однієї з визначальних подій Кам’янецької доби — урочистої обітниці на вірність Українській Народній Республіці, яку дали Директорія, уряд та військо 14 жовтня 1919 р. у м. Кам’янціПодільському. Присяга українських провідників та війська своєму народові мала на меті підняти дух армії та широких народних мас, продемонструвати міжнародному співтовариству, що ми стаємо на шлях державного життя, заводимо в себе такий порядок, як у найбільших країнах світу, і показуємо, що Україна має всі атрибути державності — вищі органи влади та військо, які діють на легітимній основі.

Стаття 2

Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом (а саме):

З огляду на історикополітичне значення цієї важливої символічної дати, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність України та визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку ХХ століття та утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки, на виконання пункту Указу Президента України №17/2016 “Про заходи з відзначення 100річчя подій Української революції 1917—1921 років” щодо сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та відновлення національної пам’яті, популяризацію української історії та культури, консолідацію на цій основі суспільства, вважаємо доцільним висунути ініціативу щодо створення пам’ятника у Кам’янціПодільському “Урочистій Обітниці 14 жовтня 1919 року”.

Стаття 3

Для досягнення поставленої мети координація діяльності Сторін буде здійснюватися через:

— організацію заходів культурного характеру: семінарів, лекцій, творчих зустрічей, фестивалів та інших заходів, що не суперечать законодавству України;

— просування творчого доробку дослідників української історії на рівні міста та держави;

— участь в інших подібних заходах у Кам’янціПодільському тощо;

— допомогу щодо участі Сторін у зборі коштів та створенні Фонду на побудову пам’ятника “Урочистій Обітниці 14 жовтня 1919 року”.

Стаття 4

Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва та забезпечення залучення до нього широкого кола учасників.

Стаття 5

1. Сторони будуть проводити консультації для обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці.

2. У ході консультацій також можуть розглядатися поточні та перспективні питання взаємодії Сторін.

3. У разі необхідності Сторони будуть проводити спеціальні консультації, місце, терміни проведення, а також порядок денний будуть узгоджуватися додатково.

Стаття 6

Кожна зі Сторін цього Меморандуму призначає відповідальну особу за здійснення співробітництва між Сторонами.

Стаття 7

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до досягнення мети.

2. Після завершення дії Меморандуму Сторони мають проаналізувати результати співпраці.

Стаття 8

1. У цей Меморандум за потребою можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємним письмовим погодженням Сторін.

2. Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та тлумачення цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих переговорів між Сторонами.

3. Текст Меморандуму з підписами повноважених на його підписання Сторін складено в п’яти примірниках, які зберігаються у відповідальних осіб Сторін та громадській організації “Кам’янецьПодільське об’єднання товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка”. Кожній зі Сторін Меморандуму за їх потреби буде надана копія документа.

Голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний

Голова Кам’янецьПодільської міської ради

Михайло Сімашкевич

Народний депутат України

Володимир Мельниченко

Голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка Павло Мовчан

Голова Кам’янецьПодільського об’єднання товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка В’ячеслав Полятинчук

м. Кам’янець-Подільський 20 квітня 2018 року