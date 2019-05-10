8 березня чи День Матері?

Дитячий фольклорний театр “Дай Боже!” запрошує на виставу “Ярило йде — весну веде!”, присвячену Міжнародному дню матері. Захід відбудеться на Арт-сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва 11 травня (початок о 18.00). Продюсування Київської міської організації ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.

Офіційне відзначення Дня Матері започатковано в Україні Указом Президента від 19.05.1999 р. за ініціативою Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міжнародної організації “Жіноча громада”, Спілки жінок України та ГО “Союз українок”.

— В Україні образ Матері асоціюється з Берегинею, Пречистою Дівою Богородицею Марією Орантою — заступницею козаків та хоронителькою одвічного духу нації, — розповідає відомий український скрипаль, голова Київської міської “Просвіти” Кирило Стеценко. — День матері разом зі святами Колодія, Івана Купала та дівочими вечорницями бачиться нам природною альтернативою до “8 березня” як атрибуту у свідомості homo soveticusa. Кожне наше свято — це нагода прокинутися, стати самим собою. А кожний чужий “праздник” — це спокуса забутися у вічному сні… (під безглуздою личиною кумедного зомбі).

Під час вистави “Ярило йде — весну веде!” глядачі побачать і почують весняні обряди, хороводи, заклички, пісні, танці, ігри та забавлянки.

“Дай Боже!” — унікальний дитячий театр автентичного фольклору, який представляє українські обрядовокалендарні дійства у природних зв’язках пісні, танцю, промовок, ритуалів та ігор. Вистави театру вітали глядачі не лише України, а й Німеччини, Франції, Бельгії, Туреччини, Болгарії, Угорщини, Хорватії, Швеції, Литви та Латвії. За цей час ансамбль завоював дев’ять перших премій на міжнародних конкурсах і фестивалях у Хмельницькому, Одесі, Гейдельбергу (Німеччина), Діжоні (Франція), Москві (Росія), Анталії (Туреччина), Созополі і Загребі (Болгарія) та Львові. Репертуар складає 12 програм, що утворюють повний обрядовокалендарний цикл “Українське коло”. Поруч із малечею у виставах беруть участь і їхні молоді матусі.

Театр “Дай Боже!” пов’язують давні дружні стосунки з Київською та Всеукраїнською “Просвітою”. Доброю традицією стало спільне відзначення Свята Святого Миколая та Міжнародного дня Матері фольклорними виставами, що зазвичай відбуваються у Національному музеї Тараса Шевченка, Національному музеї української народної архітектури в Пирогові, Колонній залі КМДА та Київському муніципальному театрі опери і балету для дітей та юнацтва.

Влас. інф.