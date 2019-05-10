Книга збирає друзів

Тетяна ДУДЧАК,

головний бібліотекар Чернівецької обласної бібліотеки для дітей

У Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей пройшов Всеукраїнський тиждень дитячого читання, у рамках якого відбулося безліч цікавих презентацій новинок, спілкувань читачів з авторами, організовано книжкові виставки, лялькові студії тощо.

Книга казок письменника Степана Панчука (псевдонім Степанчук) “Калиновий віночок” зібрала добрих і щирих друзів, справжніх поціновувачів літератури.

У 2011 році з друку вийшла перша дитяча книжка автора — “Особливий подарунок”. Цікавою є збірка казок Михайла і Степана Панчуків “Чарівна скарбничка” (ВД “Букрек”, 2013). До творчого доробку письменника також входять збірка віршів “Весняний подих” (“Місто”, 2016), казки для дітей “Калиновий віночок” (2018), альбом “Дитячий світ” (ІІ видання, 2019) .

2018 року Степанчук стає автором вибраних творів заставнівських літераторів “Дотик до слова” (“ДрукАрт”), за яку отримав диплом лауреата ХІХ Загальнонаціонального конкурсу “Українська мова — мова єднання”.

Крім літературних, Степан Панчук має гарні здобутки і на педагогічній ниві.

Брати Панчуки та Григорій Гайдеєк, який написав музику на кілька віршів Степана Михайловича, виконали пісню “Люблю весну”. Пан Григорій — віртуозгармоніст, композитор, його народний аматорський ансамбль гармоністів відомий не лише на Хотинщині, а й за її межами.

Над збірками Панчука працювали художникиілюстратори Раїса Рязанова та Сергій Колісник. Книги Степана Панчука, поета, прозаїка, художника, педагога з Заставнівщини, зібрали в бібліотеці щирих друзів, шанувальників художнього слова.