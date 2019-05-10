Наснажені Шевченковим словом

У місті Шпола на Черкащині цьогоріч проводиться перший конкурс із присудження літературної премії імені талановитого земляка Миколи Томенка.

Як член журі конкурсу, член НСПУ та голова Хмельницької обласної “Просвіти” ім. Тараса Шевченка Віталій Міхалевський відвідав районний краєзнавчий музей, провів творчі зустрічі з учнями Лозуватської школи та бібліотекарями району. Також він мав щасливу нагоду побувати в селах Шевченковому та Моринцях, місті Звенигородці. Екскурсію організували начальник відділу культури і туризму Шполянської РДА Анатолій Лозовий та директор центральної районної бібліотеки ім. Миколи Томенка Наталія Мазур.

Екскурсанти відвідали визначні місця Національного заповідника “Батьківщина Тараса Шевченка”, поклонилися Шевченковим хатам у Моринцях та Шевченковому (Керелівка) Звенигородського району Черкаської області.

У селі Моринці 1989 року до 175річниці з дня народження Кобзаря було відтворено дві селянські хатини: хату Якима Бойка — діда Тараса по його матері, та хату Копія, у якій півтора року жила сім’я Шевченків. У хаті Якима та Параски Бойків 1783 року народилася донька Катерина, мати Тараса Шевченка, тут минули її дитячі та юнацькі роки. А у хаті Копія 9 березня (25 лютого за старим стилем) 1814 року народилася четверта дитина у сім’ї Шевченків. Народження на Тарасія (релігійне свято) дало привід назвати хлопчика Тарасом, що у перекладі з грецької означає “бунтар”.

Також митці побували в Літературномеморіальному музеї Тараса Шевченка в селі Шевченковому. Музей розташований на території батьківської садиби Тараса Григоровича Шевченка, де він проживав з 1815го до 1829 року. Тут побачили відтворену хату батьків Тараса, могилу матері поета. Неподалік музею — хата дяка Богорського, де навчався грамоти малий Тарас. Над хатою зведено захисну скляну споруду.

Цікавою була зустріч із прапраправнуком Шевченка по братовій лінії Миколою Лисенком, який зараз мешкає в селі Шевченкове на колишньому обійсті онуки Тараса Шевченка. Пан Микола познайомив зі своєю грандіозною працею — дослідженням родоводу Шевченка. На великому плакаті (4,5 м на 1,6 м) зображено генеалогічне дерево, що поєднує понад 1300 осіб. Микола Лисенко є автором книги “Коріння Шевченкового роду”, яка висувалася на Національну премію імені Тараса Шевченка 2013 року, є надзвичайно популярною і потребує додаткового видання. До того ж Микола Лисенко став одним із співзасновників Всеукраїнського благодійного культурнонаукового фонду Т. Г. Шевченка, який пропагує культурну спадщину Кобзаря.

Віталій Міхалевський отримав від Шевченкового родича ще й саджанець калини, яка цвістиме на Хмельниччині.

Прес-центр Хмельницького ОО “Просвіта” ім. Т. Шевченка