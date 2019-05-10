Проти вакханалії антиукраїнських, проросійських сил

Уже тривалий час у свідомість українського суспільства вживлюють трагедійні, апокаліптичні настрої. Українців з року в рік, надто останнім часом, привчають, програмують до очікування дуже неприємних змін у політиці, внутрішній і зовнішній, в економіці, загалом у державі. Тривожні сигнали про небезпеки, які подавалися нам нібито устами нинішнього Президента, чомусь стають суголосними із заявами і виступами антиукраї­нських сил, але з іншим підтекстом. Частину риторики суспільство відносить до активної фази передвиборних перегонів і зміни керівництва держави. Але національно-демократичні сили (просвітяни, письменники, журналісти, представники творчої інтелігенції, члени партії «Патріот»), які зібралися 7 травня на прес-конференцію з приводу наростаючої вакханалії антиукраїнських, проросійських сил у нашому інформаційному просторі, заявили, що ніколи не змиряться зі спробою цих сил зруйнувати Українську державу.

— Ми зібралися на цю прес-конференцію, — сказав Павло МОВЧАН, голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, — щоб звернутися до людини, яка ще наділена певними високими повноваженнями Гаранта Конституції. Водночас звертаємося до Верховної Ради і Уряду з приводу колосальної небезпеки, яка залишається поза полем зору всіх трьох гілок влади. Йдеться насамперед про три телеканали (112, Ньюс-ван, Наш канал, до них підпрягається і ЗіК), які ведуть безнастанну щоденну, щогодинну руйнівну роботу проти України. Коли чую чергові інвективи на адресу України, української влади, нашої політики з уст Медведчука, мене це потрясає. Складається враження, що людина, лицемірству і цинізму якої немає меж, стає нібито вершителем долі українців! Скоординовано, в унісон з російськими засобами інформації згадані телеканали провадять шалений наступ на українство, розгорнуто колосальну роботу путінської резидентури з демонтажу, руйнації нашої держави. Це не тільки війна проти нинішнього Президента. Вона перейшла у фронтальну атаку проти фундаментальних українських принципів, національних цінностей, історії, традицій — найважливіших засадничих речей держави і нації. Як це робиться, українці тривалий час бачили, спостерігаючи за ухваленням Верховною Радою закону про державну мову. А потім — слухаючи коментарі на антиукраїнських телеканалах і читаючи в Інтернеті на українських промосковських сайтах.

Чому Президент України, який ще поки наділений великими повноваженнями, маючи під собою такі структури, як СБУ, прокуратуру, зокрема військову, суди, не вдається до рішучих заходів, які давно треба було вжити для збереження конституційного ладу в Україні? Чому замість того, щоб давно зробити ротацію Артеменка, голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, який несе відповідальність за провальну інформаційну політику, навіть сьогодні вживають неадекватні рішення? Це нагадує якісь чергові домовленості, чергові незрозумілі маніпуляції, які не мають нічого спільного з виваженою політикою державця. Як наслідок, можемо мати дуже сумні результати для України.

— Тому ми, — підсумував свій виступ Павло Мовчан, — і зібралися на цю прес-конференцію, щоб звернутися до Президента, Верховної Ради, Уряду, Національної ради з питань радіо і телебачення, зрештою, і до очільника Міністерства інформаційної політики і висловити стурбованість нашого суспільства небезпекою, яка, можливо, відіб’ється на результатах парламентських виборів. Рупор антиукраїнської пропаганди — названі телеканали, — мусять бути закриті. Бо новообраний очільник держави, який ще не визначився зі своїм курсом, крім заявленого, що “в нас з Росією лише спільний кордон”, завтра може сказати про спільну історію, спільні економічні інтереси, спільну мову чи мету…

Позицію “Просвіти” цілком і повністю підтримав голова політичної партії “Патріот” Микола ГОЛОМША. Він нагадав, що демократія — це диктатура закону:

— І ми, звісно, всі повинні дотримуватися чинного Основного закону — Конституції, і решти законів України. На превеликий жаль, ми бачимо в політиці наших державних очільників розходження слова і діла. Діючий гарант, який асоціюється нами з національно-патріотичними справами, фактично виступає у якійсь сепаратній змові з людьми, які, як чорти з табакерки, повискакували в українській політиці. Вони переконують нас з усіх ефірів, що як не повернемося в пута Росії, то Україна загине. Хочеться сказати, що ми, українці, — цивілізована, розумна нація. Український народ дуже чутливий до градусу правди і брехні, і правильно реагує на підступи ворожих сил проти України. Він розуміє, що наш шлях лежить не в євразійські степи, а в коло європейської сім’ї.

Те саме підтвердив і Леонід МУЖУК, кінорежисер, лауреат Шевченківської премії:

— Українці знають нинішню ситуацію. Вірять: попри все, в Україні буде Україна. Названі антиукраїнські телеканали, які досі працюють у нашому інформаційному просторі, виконують практично ідеологічні завдання нашого ворога на нашій території, розкладають у моральному, духовному і навіть економічному аспекті нашу державу, наше суспільство, створюють у суспільстві атмосферу безперспективності і зневір’я, загального розпачу.

Нам усім, громадянам України, варто нарешті прокинутися і задуматися, що з нами роблять і до чого підводять проросійські резиденти в нашій Українській державі.

Власн. інф.