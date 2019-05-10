14 травня о 16-00 у Києві відбудеться творча зустріч зі співаком, композитором і журналістом із Запоріжжя Анатолієм Сердюком.

У півторагодинній програмі — презентація авторської книжки “Щоби бути українцями — говорімо українською”, авторські пісні на вірші українських поетів, спілкування з читачами.

У книжці автор у доступній формі застерігає від калькування російських висловів, від стилістичних помилок; подає слова з правильними наголосами; правопис імен і прізвищ, числівників, іншомовних слів, географічних назв; дослідження запорізької та української топоніміки. Це популярне видання для тих, хто у своїй діяльності послуговується українською мовою: журналістам, ведучим радіо й телебачення, держслужбовцям, публічним особам.

Можна придбати диски, книжки, пісенники.

Книжка накладом 500 примірників вийшла у видавництві “Інтер-М” за сприяння голови Запорізької організації ВУТ “Просвіта” Ігоря Артюшенка.

Презентації видання відбулися в Запоріжжі, Дніпрі, Мелітополі, Марганці, в інших містах.

Фото Олександра ПРИЛЕПИ