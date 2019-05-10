Відгомін пам’яті…

Мирослава ОЛІЙНИК (БУЧКІВСЬКА),

м. Львів

Святкування 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка — подія неординарна. Саме така подія — “Тобі, Тарасе, поклонюсь”, відбулася у Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові.

Перед виступами художніх колективів присутніх привітав голова Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства “Просвіта” Ярослав Пітко, відзначивши неоціненний внесок музею у розбудову нашої держави. А три хорові колективи виконали багато пісень на слова Тараса Шевченка. Ми слухали їх у виконанні Народної хорової капели “Заграва” Львівського обласного Будинку вчителя (диригент Ольга Куник), Народного хору “Обрій” Народного дому села Зимна Вода (диригент заслужений діяч мистецтв України Мирон Дацко), хору “Холмщина” суспільнокультурного товариства “Холмщина” (диригент Любомир Корінець).

Ведучим на вечорі був Богдан Пастух. І не просто ведучим — ми “впоювалися” його поетичною в’язанкою шевченкіани. Це були слова, що линули з невеличкої зали і, здавалося, зупинялися біля підніжжя Кобзаря у Каневі. Б. Пастух — актор, ведучий фестивалів та урочистих заходів. На концертах представляє також свої пісні, основною темою яких є стан душі християн. Поет і співак, коріння якого з Лемківщини, своїм мистецтвом наповнює духовну скарбницю лемків.

Окремо про музей, у стінах якого вже 20 років відбуваються тематичні виставки, лекції, виступи, екскурсії тощо. Це меморіальний комплексансамбль вілли родини Грушевських — пам’ятка історії та архітектури. Сьогодні виконує науководослідну, науковоосвітню, історикокультурну функції, слугуючи науковою базою, для всебічного вивчення життя та діяльності Михайла Грушевського та його періоду.

“…Я в році 1901 купив кусень ґрунту під містом, щоб поставити собі хату…” — слова М. Грушевського, з яких розпочинається історія будинку поблизу церкви св. Софії під Львовом. Місто має чим пишатися – тут прожив із сім’єю майже 12 літ професор Львівського університету, відомий історик, Перший Президент Української Народної Республіки. Вілла стала осередком наукового, культурного та громадського життя тогочасної Галичини.

1998 року, завдяки титанічній праці невеликого гурту грушевськолюбів, керівництво Львівської обласної державної адміністрації розпорядилося про створення Державного меморіального музею Михайла Грушевського. У шести експозиційних залах висвітлюються практично всі етапи життя та праці видатного вченого. Відновлений інтер’єр помешкання переносить нас у часи, в яких жив і творив геніальний історик. Нині фондова збірка музею налічує понад 25 тис. одиниць збереження. Очолює його заслужений працівник культури Марія Магунь. Побуваєте у Львові — завітайте у музей.