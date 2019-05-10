Здобутки видавництва «Писаний Камінь»

Марія ПОРОХ,

член РО “Просвіта”

Працівники районної бібліотеки розгорнули книжкову викладку літератури під назвою “Великий світ великого українця”, надрукованої косівським видавництвом за період його існування з 1995 року до сьогодні.

На засідання запросили директора “Писаного Каменя” Михайла Дмитровича Павлюка, письменників Косівщини.

Захід вела письменниця, член НСПУ та НСЖУ, заслужений працівник освіти України Аделя Григорук, яка розповіла присутнім про нелегкий шлях видавництва, етапи його становлення, особливості роботи. Завдяки злагодженій праці невеликого колективу “Писаний Камінь” став одним із трьох продуктивних видавництв, що існують на Прикарпатті, не збанкрутів, а зумів, долаючи труднощі, наростити потужність.

“Писаний Камінь” видав уже 1006 назв книг різної тематики і різних авторів, а також чимало журналів, газет, плакатів, рекламної продукції та ін. Автори видавництва — поети, прозаїки, науковці, краєзнавці, члени НСПУ, НСЖУ, серед яких М. Близнюк (поліграфічне життя “ПК”, до речі, розпочалося з випуску його поеми “Олекса Довбуш”), І. Пелипейко, П. Сіреджук, Д. Арсенич, Б. Радиш, А. Григорук, В. Гостюк, І. Бойчук, Марія Влад, В. Рябий, І. Війтенко, Л. Держипільський, І. Мисюк, П. Гавука, М. Городенко та інші.

Щоб виробництво жило, вирішили чимало завдань — створили матеріальнотехнічну базу, провели ремонт виробничих приміщень, встановили опалення, придбали поліграфічне обладнання. Зате тепер “Писаний Камінь” — знане не лише на Прикарпатті, а й в Україні, Йорданії, Іспанії, Польщі видавництво, яке друкує українську книгу для українського читача.

Аделя Григорук анонсувала видання 2019 року — книги Михайла Ломацького, на які “ПК” отримав право друку від родини, Єротея Пігуляка, Онуфрія Манчука, Петра Сіреджука, Петра Підлетейчука, Вікторії Абу Кадум, Ігоря Гаврилюка, Ольги СапріянчукМаротчак, Василя Харитона, Ігоря Грекуляка, Василя Соника та інших.

Михайло Павлюк розповів про плани колективу, труднощі та успіхи у видавничій сфері. Книги видавництва 2019 року подарував районній бібліотеці.

Про важливе значення книг у сучасному суспільстві говорили Дмитро Арсенич — поет, член НСПУ, Йосип Приймак — доцент кафедри ХОД Косівського ІДПМ ЛНАМ, Галина Кікоть — секретар Клубу інтелігенції, бібліотекар Косівської ЦРБ, Зеновій Библюк — голова Клубу інтелігенції, лікар.

Присутні наголосили, що завдання сім’ї, школи — спрямувати всі зусилля, щоб прищепити інтерес і любов до книги, яка “відіграє провідну роль у духовному розвитку кожного народу, поєднує цілі покоління людей.