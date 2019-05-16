Енергія весни від театру «Дай Боже»

За підтримки київської міської “Просвіти” в Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва відбулося театралізоване дійство “Ярило йде — весну веде!”, присвячене Міжнародному дню матері. У виставі грали юні актори фольклорного театру “Дай Боже”. Глядачі побачили й почули чимало старовинних весняних обрядів, хороводів, заклинань, пісень, забавлянок тощо.

— У ці чудові Великодні дні я вітаю вас з Міжнародним днем матері, — сказав голова Київського міського об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, заслужений артист України Кирило Стеценко. — Вистава “Ярило йде — весну веде!” має ще одну назву — “Благослови мати — весну зустрічати!” Так перегукується радість відродження всього живого і Свято матері, яка дає життя.

Це свято офіційно започаткували 1914 року у США. А 1929-го його почали відзначати у “Союзі українок” спочатку в Канаді, а потім — у Галичині. Коли на західноукраїнські землі прийшла радянська влада, свято заборонили. І лише 1990 року, коли Україна почала звільнятися, спочатку неофіційно, а з 2000-го, згідно з Указом Президента, вже на державному рівні його стали відзначати.

В українській культурі здавна традиційним було вшанування матері, жінки. Вона є основою існування української душі. Ще до запровадження християнства це був образ Берегині. А коли українці вже прийняли християнство — Богородиці, Покрови Богородиці, Божої Матері і Марії Оранти, зображеної у Софії Київській. Тож свято має дуже глибоке коріння.

Сьогодні на сцені фольклорний театр “Дай Боже”, який цьогоріч відзначає тридцятиліття. Також 2019-го виповнюється тридцятиріччя Всеукраїнського фестивалю “Червона рута” та 30 років від створення Товариства української мови (нині ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка).

— Сьогодні дуже важливе свято, — наголосила художній керівник театру “Дай Боже” Ольга Мельник. — Ми маємо робити все, аби наша земля була українською. Мусимо знати свою культуру, мову, власне — українське життя.

На превеликий жаль, нині відбувається стандартизація і виховання дітей у технологічному світі, коли з ранку до ночі вони дивлять у планшети, комп’ютери, мобільні телефони. Змалку людина, по суті, деградує як особистість. Вона не розвиває своє серце, свою душу, свої емоції. Ми намагаємося протистояти цьому.

Навчити дітей обрядів надзвичайно складно. Вдячна батькам, які розуміють користь розвитку душі, інтелекту своїх діточок. Давно написали програму, за якою маленькі українці мали б вивчати народні обряди у дитячих садочках та школах. Але поки що ця програма, на жаль, не зацікавила Міністерство освіти України. Раніше стати актором нашого театру було дуже складно. Конкурсний відбір тривав у три тури. Сьогодні інтерес до української культури значно зменшився. Але нам робити своє.

Театр “Дай Боже” — це живий організм. Я виховую в дітей впевненість у собі і відкриваю в них ген “я”. Що це таке? Це людина, яка знає, на якій землі живе, яку пісню співає, якою мовою розмовляє, які рухи робить. Тобто, у неї філософія мислення життя української людини.

Українська культура не старовинна, вона досить модна, я б сказала, навіть провокаційна, сучасна, модерна. Ми постійно імпровізуємо. У нашому театрі ви не побачити стандартних рухів, ми живемо в українських образах. Наймолодшим нашим артистам по три роки. Даруємо вам тепло своїх сердець, енергію, закликаємо весну. А весна — це теж мати, як і мати всіх нас — Україна!

Театралізоване дійство “Ярило йде — весну веде!” відкрило для глядачів унікальні українські обряди, яким багато століть. Побачили, як наші предки відзначали великодній і поминальний тижні, як згадували родичів, шанували своє древо. Юні артисти виконали вірші, присвячені найдорожчій людині у житті кожного. Вдячні глядачі довго аплодували трирічним виконавицям Даринці Дорошенко, Орисі Любі, Ельзі Зубець та їхнім старшим друзям. Святковий настрій допомогли створити і запальні народні мелодії, які виконав на скрипці Кирило Стеценко.

Власн. інф.