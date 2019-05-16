На шкалі цінностей — моральний вчинок

Урочиста церемонія нагородження переможців та дипломантів VIIІ Всеукраїнського конкурсу “Моральний вчинок”

25 квітня 2019 року відбулася урочиста церемонія нагородження переможців VІІІ Всеукраїнського конкурсу творчих робіт школярів та студентів “Моральний вчинок”, започаткованого Асоціацією українських правників 2010 року. Конкурс проводився за підтримки Міністерства освіти і науки України за участю закладів вищої освіти, Фонду культури України.

Цьогоріч конкурс проведено за участю Всеукраїнського товариства “Просвіта” та Державного університету інфраструктури та технологій, який надалі здійснюватиме підготовку і проведення конкурсу.

Урочистості відбулися у Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Відкрили церемонію президент Асоціації українських правників, доктор юридичних наук, академік НАПрН України Василь Костицький, проректор ДУІТ, кандидат педагогічних наук — Олександр Кулінченко, директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України — Юрій Кононенко.

Конкурс уже дев’ятий рік поспіль проводиться на добровільних засадах серед шести вікових категорій: І — учні 1-4 класів, ІІ — учні 5-8 класів, ІІІ — учні 9-11 класів, IV — учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти коледжів і технікумів, V — студенти вищих навчальних закладів, VІ — представники різних вікових груп. З 2015 року введено окрему номінацію — “Відеосюжет”. Метою заходу є забезпечення системної просвітницько-профілактичної роботи, морального виховання підростаючого покоління та підвищення рівня культури школярів і студентів.

Всеукраїнський конкурс “Моральний вчинок” набуває дедалі більшої популярності в країні. Цьогоріч члени журі опрацювали 630 робіт, які відібрали після проведення регіональних етапів Конкурсу в усіх областях України. Головною ідеєю Конкурсу є популяризація духовних і моральних надбань, сприяння формуванню громадянської позиції, високих моральних цінностей, почуття любові до України.

Переможців нагородили дипломами та цінними подарунками (ноутбуки, сертифікати, книжки тощо).

Ведуча церемонії заслужена артистка України Оксана Стебельська провела захід за участю відомих митців — бандуриста і лірника, лідера гурту “Хорея Козацька”, народного артиста України Тараса Компаніченка, керівника мистецької формації “Творчий сектор”, поетеси Мальви Кржанівської, ансамблю народної пісні “Роксолана”, барда, волонтера, фіналіста другого сезону шоу “Україна має талант. Діти” Артема Харченка, заслуженого артиста України Анатолія Скоробагатька, лауреатів все­українських та міжнародних конкурсів зі спортивних танців Сергія Друзенка та Катерини Лаврук — солістів Народного хореографічного ансамблю “Молодощі”, студентки юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій Анни Дорошенко, лауреата всеук­раїнських та міжнародних пісенних фестивалів Адріана Нодя.

У церемонії також узяли участь меценати, які вручили авторам кращих проектів цінні подарунки: Київська міська державна адміністрація, Українська федерація Америки. Представництво в Україні; “Академія мистецтв” Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради, Благодійний фонд Анни Ісламової, Благодійний фонд “Київська Русь” Західно-Українська асоціація “Спадщина України”, Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, Інформаційний журнал “Оксамит”, Всеукраїнська громадська організація “Мистецькі Ініціативи”, Українська спілка підприємців малого та середнього бізнесу, Міжнародна Асоціація медичного права, Київський Українсько-Польський університет, Міжнародна компанія L’KAFA GROUP.

Організатори висловлюють велику вдячність всім причетним до цієї події, громадським діячам України, депутатам, спонсорам, котрі достойно відзначили переможців Конкурсу.

Прес-центр конкурсу