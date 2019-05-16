Парламентські нагороди просвітян

За вагомий внесок у забезпечення функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя та на всій території України, визнач­ну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед Українським народом у сприянні становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної, правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, розвитку демократії, парламентаризму та громадянської злагоди в суспільстві, активну участь у законотворчій діяльності та з нагоди 205-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка нагороджено:

Почесною грамотою Верхов­ної Ради України:

ГОЛОТУ Зою Яківну — члена Правління Київського міського об’єднання ГО ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка, голову Солом’янського районного об’єднання.

Грамотою Верховної Ради України:

КЛІЧАКА Василя Йосиповича — члена Центрального Правління ГО ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка, директора Видавничого центру “Просвіта”.

КЛЯШТОРНОГО Олексія Миколайовича — члена Правління Київського міського об’єднання ГО “ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка.

ЯКИМЕНКО Надію Миколаївну — члена Правління київського міського об’єднання ГО ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка.

ЯКОВЧУКА Олександра Миколайовича — композитора, члена Головної ради ГО ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка.

Нагороди просвітянам вручив 5 травня 2019 р. на засіданні Центрального правління ГО ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка голова Мовчан Павло Михайлович.

Власн. інф.