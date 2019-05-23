Актуальна спадщина

Галина ВОЛОЩУК,

викладач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту

У Коломийському навчально-науковому інституті 16—17 травня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ—початку ХХ ст.” Організатори конференції — науковці Коломийського навчально-наукового інституту, співорганізатори — кафедра української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Коломийська єпархія УГКЦ, Центр досліджень “Покутської трійці”, Громадська рада “Святий Юр”, Центр національного виховання імені Андрея Шептицького, Музей історії міста Коломиї.

Зі вступним словом виступив модератор заходу, доктор філологічних наук, завідувач кафедри філології Коломийського наукового інституту Олександр Солецький. Учасників конференції привітав доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Роман Голод. “Конференція — знакова подія для нашого інституту, адже до нас приїхали представники десятків інших університетів з Бердянська, Дніпра, Дрогобича, Запоріжжя, Львова, Тернополя, Чернівців, Харкова, також наукові співробітники музеїв Дрогобича, Львова, Русова і Снятина”, — зазначив директор Коломийського навчальнонаукового інституту Юрій Плекан. На початку конференції владика Коломийської єпархії УГКЦ кир Василій Івасюк благословив усіх присутніх. З вітальним словом до науковців та студентства звернулися заступник міського голови Володимир Бойцан і начальник Управління культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Голова Громадської ради “Святий Юр” Валерій Калинюк поділився враженнями: “Дуже важливо, що всеукраїнські конференції проходять у таких містечках, як Коломия, — галицьких, ошатних і гарних. Адже таким чином ми відчуваємо нашу ідентичність, наше українство, а молодь це прийме і розумітиме своє відповідальне призначення”.

З доповідями виступили доктори наук, професори з Дніпра, ІваноФранківська, Львова та Чернівців, зокрема Валентина Біляцька, доктор філологічних наук, професор кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, Роман Голод, доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Світлана Кирилюк, кандидат філолологічних наук, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Лідія МацевкоБекерська, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, Петро Шкраб’юк, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу української літератури Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, член Громадської ради “Святий Юр”.

“Ми намагаємось презентувати творчість Василя Стефаника, Андрея Шептицького, Івана Франка в широкому мультидисциплінарному контексті, з різних наукових позицій оглянути їхню наукову діяльність, художню творчість, громадську та історичну діяльність, а також актуальність резонансів їх діяльності для сучасності”, — зазначив Олександр Солецький.

У приміщенні інституту відкрили кімнатумузей “Історії визвольних змагань українців ХХ—початку ХХІ ст.” з ініціативи директора Юрія Плекана, а також викладачі та студенти Коломийського навчальнонаукового інституту організували свято української молоді “Україна понад усе” в міському палаці культури “Народний дім”, присвячене творчості Василя Стефаника, Івана Франка і Андрея Шептицького. Учасників конференції і учасників свята нагородили дипломами і грамотами за підписами Владики Коломийської єпархії УГКЦ Василія Івасюка, директора Коломийського навчальнонаукового інституту Юрія Плекана, президента Центру національного виховання імені Андрея Шептицького Григорія Брунця, Всеукраїнської громадської організації “Союз Українок” Ореслави Хомик. Голова Громадської ради “Святий Юр” (м. Львів) Валерій Калинюк подарував учасникам книгу “Повернення. Андрей Шептицький — це Україна: будівничий, князь, лідер”.