Наша мова безсмертна, як безсмертна українська душа

Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистій церемонії закриття ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та нагородженні переможців. “Мова наша українська була, є і буде. Вона безсмертна, як безсмертна душа нашого народу”, — наголосив Глава держави.

“Сьогодні Україну вже неможливо уявити без цієї церемонії, учасниками якої ми є. Без того, щоб щороку сотні тисяч школярів і студентів, зокрема далеко за межами України, брали участь у події, яка носить ім’я видатної людини, мецената, українця з великої літери Петра Яцика. Який, якщо так можна сказати, інвестував у найдорожче — в українську науку, в українську культуру, в розвиток рідної мови”, — сказав він.

Глава держави нагадав, що конкурс проводиться 19 років: “Це життя цілого покоління. За цей час у ньому брали участь понад 15 мільйонів молодих українців, і не лише українців. Бо й представники інших етносів змагалися у знанні української мови і входили до числа лауреатів”. Петро Порошенко згадав свою нещодавню зустріч в Авдіївці з вчителькою української мови Марією Марченко, чиї учні неодноразово брали участь у конкурсі.

“Вітаю всіх вас, переможці. Ви передусім приклад для однолітків, але й ширше — для всіх громадян України, щодо того, як треба володіти українською мовою. І не лише володіти — ви демонструєте, як її треба любити, шанувати і пізнавати. Українська мова — величезний скарб, який ми маємо передати нащадкам. Вона ніколи не буде мовою розбрату і не даватиме для цього приводів. Українська — мова любові, миру та єднання”, — наголосив він.

Президент згадав слова українського героя, дисидента, замордованого радянською системою, уродженця українського Донбасу Олекси Тихого: “Мова — одна з основних ознак нації. Мова — фундамент культури. Рідна мова — найдорожчий скарб народу. Рідна мова — підвалина інтелекту, рідна мова — основа патріотизму. Рідну мову повинна берегти, розвивати кожна людина. Умирає мова — умирає культура. Умирає культура — припиняється прогрес, і історію починають творити нерони, бісмарки, муссоліні, гітлери, сталіни”.

Президент висловив сподівання, що “за допомогою нового закону і тих результатів, яких вже добилися за останні роки, ми проходимо точку неповернення”.

Президент закликав нову владу дотримуватися духу і букви нового закону про українську мову

Президент України Петро Порошенко закликав нову владу дотримуватися закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який був ухвалений Верховною Радою і підписаний Главою держави.

“15 травня назавжди увійде в історію, я мав високу честь і високу гордість підписати закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Насправді це величезна подія і було дуже зворушливо бачити на очах громадських активістів сльози і чути, що вони не вірили, що це взагалі можливо. Ми з вами це зробили”, — сказав Петро Порошенко. І підкреслив, що цей закон підтримує державний статус української мови, забезпечує конституційне право громадян України говорити рідною мовою і чути її в публічному просторі: “Це право реалізовуватиметься відповідно до європейських моделей мовної політики”.

Глава держави наголосив, що робота над законом тривала не один рік, відбулася дуже широка дискусія по всій Україні і за її межами, у багатьох питаннях знайдено розумний компроміс, а підготовка до другого читання тривала кілька тижнів пленарної роботи Верховної Ради. “Дуже правильним було рішення керівництва Парламенту так побудувати графік роботи над законопроектом, щоби і фінальне голосування, і підписання Президентом відбулися вже після президентських виборів”.

“Так і сталося — після 21 квітня (закон ухвалено ВРУ та підписано Президентом — ред.). Це наочний доказ того, що цей закон для нас не був предметом політичної кон’юнктури. Це питання державотворення”, — зазначив Петро Порошенко і додав, що документ вивірено настільки, щоби жодна політична сила не мала підстав ініціювати його перегляд. Він нагадав про високий рівень підтримки закону у Верховній Раді у 278 народних депутатів, які віддали свій голос за документ.

“Це яскраве свідчення того, що закон об’єднує українське суспільство, об’єднує державу, а не навпаки, як нас лякали з боку Москви і Кремля, і з боку п’ятої колони”, — наголосив Президент. Він додав, що за закон голосували і влада, і опозиція, всі політичні сили, які не озираються на Москву.

“Це дозволяє прогнозувати нашому закону дуже довге життя. Сподіваюся, що і нова влада, уважно вивчивши текст закону, підтримає і його дух, і його букву”, — наголосив Петро Порошенко.

Він підкреслив, що “закиди, ніби цей закон применшує права іншомовних громадян, є абсолютно безпідставними”, та зауважив, що для цих громадян діє закон про мови національних меншин, а Конституція України захищає їхні права.

“Закон є лише стимулюючим та мотивуючим. Його розробляли, обговорювали та ухвалювали за обставин, коли країна-агресор зробила гуманітарну політику одним із ключових елементів своєї російської експансії. А отже, питання не лише в тому чи тому способі комунікації. Питання в українських змістах. А вони можуть бути найкраще донесені саме українською мовою”, — наголосив Президент і навів слова української письменниці Оксани Забужко: “Мова — далеко не тільки “засіб спілкування”, тобто передачі “вже готових думок”, як нас усіх учили в імперській школі. Значно серйозніша її місія — бути способом народження тих думок: коли “нема мови”, людині просто “нема чим думати”.

Не можна применшувати консолідуючу роль української мови в розбудові політичної нації

Президент України Петро Порошенко наголошує, що українська мова є основою української ідентичності та фундаментом української державності: “Подивіться, яка красива українська мова. Українська мова, яка сотні років об’єднує нас, виокремлює з-поміж інших народів. Українська мова, яка формує нашу культурну та духовну самобутність, задає світоглядні та моральні орієнтири”.

Петро Порошенко підкреслив: “Мова є основою нашої ідентичності. Мова є фундаментом нашої української державності. Будь-яка пропозиція винести мову за дужки державного будівництва — це означає демонтувати саму українську державність… І нам аж ніяк не можна применшувати її консолідуючу роль у розбудові політичної української нації”.

За його словами, не випадково з’явилася конституційна норма, відповідно до якої українська мова є державною мовою в Україні: “Століттями Москва, Петербург і знову Москва утискали, забороняли, намагалися викорінити українську мову. Таким був головний напрям колонізації України з боку Російської імперії. І навіть в часи незалежності тривала російська окупація українського інформаційного простору, така ж небезпечна, як і воєнна окупація”.

Петро Порошенко підкреслив, що виправляти ситуацію довелося, починаючи з 2014 року: “Я пишаюся тим, що протягом п’яти років мого президентства ми проводили дуже виважену, стриману, але чітку і послідовну політику відродження української мови. Політику зміцнення її позицій у всіх сферах публічного життя… Саме за ці роки наша українська мова посіла, нарешті, гідне місце на українському телебаченні, українському радіо, в українському книговиданні та відродженому національному кінематографі”.

Водночас він наголосив, що ці рішення жодним чином не порушують права носіїв інших мов. “Бо українська мова — це про українську мову, а не про утиски національних меншин. Що особливо приємно, за ці роки істотно зріс престиж української мови. Знаєте, такий драйв — українською розмовляти стало модно. І ті учні і студенти, які сидять зараз у цьому залі, є яскравим тому підтвердженням. Конкурси з української мови стали найбільш престижними. І переможці є дуже достойними людьми”, — зауважив Петро Порошенко.

Українське суспільство має запит саме на український культурний продукт

“Добровільне перевиконання радіостанціями мовних квот свідчить про те, що їх запровадження повністю відповідає запиту українського суспільства на культурний продукт українською мовою”, — сказав Президент України Петро Порошенко.

Він нагадав про рішення щодо запровадження квот на українськомовний продукт на радіо, телебаченні, у книговидавництві: “Найвиразніші зміни відбуваються в медійному просторі завдяки запровадженню мовних квот”.

“Я не втомлююся нагадувати, які стріли і каміння летіли в мене, мовляв, Порошенко, пропонуючи запровадження мовних квот, обмежує, утискає свободу слова, заважає книговиданню, кіновиробництву, перешкоджає українському радіо і телебаченню, бо, на їхню думку, це неформат, що, українські пісні, кіно не будуть дивитися і слухати. Ба більше — у нас ще й немає українських пісень”, — зазначив Глава держави.

Потужна відповідь суспільства, яке вимогливо поставилось до необхідності розширення українськомовного контенту у медіапросторі та культурному середовищі, створило необхідне підґрунтя для покращення ситуації з застосуванням української мови.

“Обсяги ведення передач на радіостанціях державною мовою в ефірі загальнонаціональних мовників становлять понад 89%. Нагадаю, квота була 60%. Без будь-якого тиску з боку держави. А українськомовних пісень в ефірі вже зараз перевищує 57%. Наголошую, квота була 35%. А 2013 року до запровадження квот частка українських пісень складала 5%. 5% і майже 60% — це та відстань, яку ми подолали за п’ять років”, — сказав він.

“Поступово зростає частка книг, які видають українською мовою. Читач сам з року в рік дедалі більше обирає українськомовний продукт і платить за нього з власної кишені. І кожен з вас може в цьому переконатися, відвідавши Львівський форум чи Київський арсенал. І сьогодні вже не бути на Книжковому арсеналі, на Львівському форумі теж якось не драйвово, не модно. Єдине, що йдеш звідти перевантажений українськими книжками. Якісними, фантастичними, які просто не можеш не купити”, — зазначив Петро Порошенко.

За його словами, української стає більше і у виробництві телепродукту. Зокрема, зростає кількість серіалів, створених в Україні і українською мовою, на українську тематику. “І це надзвичайно важливо, оскільки не лише елітарні твори формують культурну матрицю. Можливо, навіть передусім — інформаційний товар, спрямований на масового споживача”, — підсумував він.

З сайта president.gov.ua