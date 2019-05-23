Українська — мова любові!

У Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбулися врочистості з приводу завершення ХІX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (організатори його — Ліга українських меценатів і Міністерство освіти і науки України).

Меценати вручали свої премії переможцям та призерам популярного й престижного мовного марафону. Серед доброчинців чимало відомих людей, які заснували свої іменні премії, серед них — Ірина Фаріон, Юлія Тимошенко, Богдан Бенюк, Руслан Кошулинський, Павло Мовчан, Любов Голота, головний і незмінний меценат конкурсу впродовж 18 років — фармацевтична фірма “Дарниця” (президент наглядової ради — Володимир Загорій); закордонні меценати мовного марафону — Союз українок Австралії та Фундація імені Багряного.

Перед присутніми виступили громадські діячі, письменники, народні депутати й меценати. Пропонуємо увазі читачів “СП” уривки з їхніх виступів.

Володимир ЗАГОРІЙ, президент Ліги українських меценатів, голова наглядової ради фармацевтичної фірми “Дарниця”:

— Дуже приємно сьогодні відчувати себе на своїй землі по-справжньому українською людиною. В історії розвитку людства, історії розвитку цивілізації завжди були цінності. І мова серед них займала перші позиції. Ми повинні сьогодні розуміти: якщо через негаразди, через непорозуміння починає зникати рідна мова, починає зникати цей народ. Мова перетворюється на якесь наріччя, діалект. Ви знаєте історію Вавилона, Єгипту, ацтеків.

Ми повинні пишатися, що проведення цього конкурсу 2019 року є однією з історичних подій. Ще раз дякую від вашого імені, від імені Ліги українських меценатів, від усіх українців нашим політикам і Президенту, що був підписаний і через два місяці почне діяти Закон України “Про функціонування української мови як державної”. Це перемога.

Ми нація вічна, яка ніколи не зникне. Ми любимо свою мову. Любимо один одного.

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, виконавчий директор Ліги українських меценатів, голова Координаційної ради конкурсу:

— Я мав би тут довго оприлюднювати вітання, які ми отримали сьогодні. Починаючи від Світового Конгресу українців, Союзу українок Австралії і багатьох інших українських організацій світу.

Діаспора дуже збентежена ситуацією з українською мовою в материковій Україні. Попереду в нас довга дорога. І це буде непростий процес утвердження української мови в українській державі. Від кожного з нас залежить мовна ситуація в Україні. І я певен, що ми переможемо.

Хочу сказати найкращі подячні слова Сумщині, керівнику департаменту освіти Сумської ОДА Вікторії Гробовій. Настільки блискуче було організовано відкриття ХІХ конкурсу української мови ім. Петра Яцика. І я не заздрю київським освітянам, оскільки планку Суми поставили досить високо. А тепер йтиметься про честь освітян столиці, яку треба буде довести.

Павло ГРИЦЕНКО, голова журі конкурсу, директор Інституту української мови НАНУ:

— Вітаю всіх переможців. Усіх тих, хто матиме і не матиме дипломи. Ви всі перемогли, бо доклали зусиль до глибшого пізнання української мови. Ви відкрили своє серце українській мові, і українська мова вам обов’язково віддячить. Вона вас підніме, дасть вам сил, і в цьому значення нашої мови.

А те, що ми зібралися наступного дня після підписання вже ухваленого закону про державний статус української мови — свідчення того, що ми вже державники у своїй державі, і це символічно.

Я переконаний: хоч би скільки ми говорили, що українська мова не розділяє, ми трішки лукавимо. Тому що вона відділяє нечисть від чистого, зерно від полови. І той, хто не в українській мові, — не з нашого поля. І чим швидше він це зрозуміє, тим швидше стане в наші ряди.

Я переконаний, що присутній тут заступник міністра освіти і науки України донесе до Лілії Гриневич і до всього апарату міністерства одну просту думку. Той крок, що здійснило Міністерство освіти і науки України попереднього складу, знищивши практично українську мову в університетах на неспеціальних факультетах крім філологічного, вчинило злочин. Цей злочин треба виправити.

Російська держава, щоб насаджувати російську мову, фінансувала викладачів російської мови. Чому б нашим учителям української не мати цю доплату, адже вони працюють у складних умовах. Новий закон дає підстави сподіватися, що матимемо саме таке ставлення до української мови. Ми маємо по-справжньому шанувати нашого вчителя мови.

Напишіть кожен великими літерами у своїй оселі: “Чия мова — того держава!” Буде українська мова — буде українська держава; буде двомовність — не буде ніякої держави; буде російська мова — буде малоросійський паханат при кремлівському каганаті.

Ми радіємо, що вже вдев’ятнадцяте відбувається конкурс ім. Петра Яцика. Але повинні відзвітувати собі, що того, що ми робимо сьогодні, замало. Попереду щоденна величезна робота.

Іван МАЛКОВИЧ, директор видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”:

— Приємно виступати перед українцями, які перемагають. Завжди бажаю переможцям конкурсу ім. Петра Яцика бути успішними у житті. Бо часто ті, хто пов’язує своє життя з українською мовою, з українською справою, не розкошують.

Я бажаю, щоб ви мали і духовні розкоші, і почувалися заможними у своїй країні з того, що ви пропагуватимете і обстоюватимете українську мову. Володимир Сосюра колись сказав: “Там, де живе українська мова, живе український народ”. Я думаю, що це найкраща формула. Сподіватимемося, що закон про функціонування української мови як державної в цьому допомагатиме.

Наша абетка має одну дивовижну особливість. Вона розпочинається з Ангела, а закінчується Янголом. Але Ангелові і Янголові важко самим обороняти українську мову. Ви є тими, хто допомагає їм це робити. Будьте у цьому завжди успішними.

Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ, заступник голови, голова секретаріату Всеукраїнського об’єднання “Свобода”:

— Маю честь сьогодні від імені Ірини Фаріон вручити премію ім. Олени Пчілки.

Олена Пчілка подарувала українцям слова “променистий” і “палкий”. Сьогодні ми вітаємо переможців. А слово “переможець” також подарувала О. Пчілка. Вона першою з українців публічно розкрила велику таїну нашої української вишиванки. Саме Олена Пчілка означила, чим для нас є мистецтво.

Отож, шановні українці, ставаймо великими, гарними, мужніми, незламними, палкими бджілками українського рою, українського роду! Маю за честь вручити премію імені великої українки — Олени Пчілки.

Михайло СИДОРЖЕВСЬКИЙ, голова НСПУ:

— Від імені НСПУ вітаю всіх із сьогоднішнім дійством, з сьогоднішнім святом, поважною церемонією вручення нагород переможцям конкурсу ім. Петра Яцика. Через конкурс пройшло більше мільйона учасників — школярів і студентів. Це своєрідна масштабна творча майстерня. Молоді люди, які брали і беруть участь у цьому конкурсі, — це інвестиція в майбутнє України. Тому що ХХІ століття диктує нові правила гри, нові формати.

Ухвалення і підписання закону про державність української мови є перемогою, святом. Це черговий етап нашого становлення, нашого шляху до української України. Молодь — учасники цього конкурсу — це майбутні покоління, які будуть імплементувати цей закон. Молоді люди, які пройшли через любов до української мови, українського слова до української поезії, української культури, до української духовності — це національний скарб. Духов­ність, культура, мова, віра, історія, традиції — це імунна система державного організму, нації, яка дозволить зберегти Україну. Без цього ми втратимо і націю, і державу.

Сумщина, котра торік відкривала в себе дев’ятнадцятий Конкурс, передала естафету Києву, який починатиме вже двадцятий.

— Така ж хвилююча атмосфера була рік тому, коли приймали конкурс, — зізналася Вікторія ГРОБОВА, директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА. — Тоді виникали думки, як це буде. Хвилювалися.

Але ми перейнялися цим. Слава, що такий конкурс є. Дуже дякую за ту високу честь, яку нам надали, — провести на Сумщині ХІХ конкурс ім. Петра Яцика. Такі потужні заходи, потужні конкурси тримаються на особистостях, енергії, оптимізмі кожного. Нехай конкурс живе!

Серед переможців конкурсу: Ястреб Антоніна, Туржанська Дарина, Іванюк Меліса, Рослик Єгор, Соломка Олександра, Лесюк Галина, Галамай Яна, Грибачова Марта, Біла Лілія, Коновал Анастасія, Плешкан Іванна, Бережна Анастасія, Груша Анастасія, Біла Андріана, які були нагороджені президентською стипендією. Також перше місце вибороли Хомчук Микола, Карпенко Вероніка і Думчикова Тетяна. Премію голови ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Павла Мовчана отримала Мандрик Антоніна, учениця 4 класу Горішньошеровецької загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Заставнівського району Чернівецької області, премію голови редколегії газети “Слово Просвіти” Любові Голоти — Петреченко Євгенія, учениця 5 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міськради Черкаської області.

Власн. інф.