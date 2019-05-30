До ювілею Шевченкового музею

Л. І. МЕТИК,

завідувач відділу музеїв НЗ “Батьківщина Тараса Шевченка”

Наукові працівники Національного заповідника “Батьківщина Тараса Шевченка” 20 травня ц. р. провели творчий захід, присвячений Міжнародному дню музеїв, 80річчю літературномеморіального музею Тараса Шевченка в селі Шевченкове та ювілею заслуженого діяча мистецтв України, народного художника України, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка Анатолія Гайдамаки.

Анатолій Васильович є автором оформлення Національного історикокультурного заповідника на о. Хортиця, музеїв М. Островського у Шепетівці, М. Коцюбинського в Чернігові, літературного музею в Одесі, музею Книги, музею України у Другій світовій війні, церкви Святої Трійці (Македонія), художнього оформлення Національного музею “Чорнобиль” у Києві. Створив живописний цикл “Розп’яття”, учасник проекту “Музей катастроф на водах”, Національного музею Т. Шевченка у Києві, Шевченківського національного заповідника у м. Каневі. Протягом 1998—1999 рр. художник працював над створенням експозиції літературномеморіального музею Тараса Шевченка в селі Шевченкове. І ось уже 20 років відвідувачі поринають у світ дитинного і творчого шляху нашого Кобзаря.

У фойє літературномеморіального музею Тараса зібрались викладачі та вихованці місцевих навчальних закладів, талановиті митці Шевченкового краю — поети, художники. Родзинкою заходу стала присутність самого Анатолія Гайдамаки. Розпочала захід генеральний директор Національного заповідника “Батьківщина Тараса Шевченка”, заслужений працівник культури Людмила Шевченко, яка урочисто привітала ювіляра, гостей та учасників зібрання. І в знак пошани подарувала Анатолію Васильовичу українську вишиванку, тканий рушник та книгу Василя Пилип’юка “Шевченкова посвята”.

Митець розповів присутнім про свою трудову діяльність, про родину та захоплення.

До вітального слова приєднався перший заступник директора Шевченківського національного заповідника Ігор Ліховий. Від Шевченківського коледжу слова подяки за талант і небайдужість до Шевченкових місць висловили О. Л. Потабенко та Л. О. Павлова, адже всі місцеві навчальні заклади і заповідник тісно співпрацюють. Привітання були і від викладачів Шевченківської школи мистецтв Л. Д. Терещенко, Л. І. Кузьменко та Л. В. Олійник, представників Шевченківського НВК в особі Т. В. Гаврильченко.

Свої поетичні рядки дарували ювіляру художниця і поетеса з с. Моринці Ольга Малько та поетеса з с. Шевченкове Валентина Войцехівська. Анатолія Васильовича привітали друзіхудожники з Прибалтики та нагородили митця медаллю “За жертовність і любов до України”. Привітав ювіляра і родич Тараса Шевченка Микола Лисенко.

Саме тут, у стінах літературномеморіального музею, для ювіляра, як дарунок гостю, для якого, як і для Тараса Шевченка, Україна понад усе, звучала пісня “До тебе” на слова А. Савченка, музика В. Прищепова у виконанні Наталії та Вадима Прищепових.

Головний зберігач фондів Ольга Дмитренко познайомила присутніх з біографією відомого художника, монументаліста та розповіла про часи створення експозиції нашого музею.

А наостанок — майстерклас Анатолія Гайдамаки із побудови стилізованої фотозони під розкішним кущем калини, що росте на садибі батьків Кобзаря, і загальне фото на згадку про незабутню зустріч.