«Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю»

Михайлина БОДНАР,
м. Івано-Франківськ
Тут, на Канівському Подніпров’ї, настільки неповторно і природно поєдналися основні стихії землі — і “лани широкополі, і Дніпро, і кручі”, що перед нами ніби відкрився “рай на землі”.
Від зустрічі з такою красою усе людське єство наповнюється позитивною енергією та любов’ю, і стає зрозумілим, чому канівський панотець Гнат Мацкевич, проводжаючи 1861 року Шевченка в останню дорогу, уподібнював Чернечу гору Голгофі, а Канів — Єрусалиму. І через сто років відомий майстер романтичного пейзажу киянин Ілля Штільман одну зі своїх найкращих робіт назвав “Канівські Карпати. Тарасова гора”, а львів’янин Євген Манишин дорогу до Шевченкового меморіалу — сходженням “До світла”.
У ці дні річниці перепоховання нашого генія ми мали щасливу нагоду піднятись на Чернечу гору і поклонитись великому сину українського народу. Делегації з різних областей України та й зза кордону прибували цілий день, щоб запричаститись патріотичним духом невмирущої слави Тараса Шевченка.
Серед нас були лікарі, вчителі, журналісти, священики, студенти, митці, підприємці, інженери, працівники різних сфер діяльності. Серед них і дев’яностооднорічний керівник народної чоловічої хорової капели “Червона калина” Володимир Зварун, який часто колись виступав із капелою у Будинку культури Канева та кланявся цьому святому для кожного українця місцю. Не зраджує він своїх традицій і тепер, у такому поважному віці.
І якби не наш мер міста Руслан Марцінків, який забезпечив нас комфортабельним автобусом вищого класу, нам би не вдалось здійснити свою мрію.
Поки їхали, кожен з нас, п’ятдесяти осіб, розповідав, ким є для нього Шевченко, читали його вірші, співали пісні.
А вже в Каневі, серед перших, після Черкаської народної хорової капели, біля підніжжя пам’ятника мали можливість показати своє мистецтво.
Тематичною була програма молодіжного хору з ІваноФранківська “Осанна” (кер. Любов Терлецька), солістки обласного Народного Дому “Просвіта” та Центрального народного дому Лесі Мельник, фольклорноетнографічного гурту ОО “Жіноча громада” “Пшеничне перевесло”, яким вона теж керує. Поліна Дідух майстерно прочитала виступ Василя Стефаника на Шевченківському святі 1910 року. І всі разом заспівали “Заповіт”, уявляючи собі, як то було багато років тому. Як на стражденних руках понад сивим Дніпром Україна несла домовину. І пригадалися Шевченкові слова:
Кати знущаються над нами,
А правда наша п’яна спить…
І знову ведемо боротьбу за рідну мову, за яку тут спалив себе 1978 року наш краянин Олекса Гірник. Зустріли вчителя з Луганщини, який добре його знав і дав нам листівки з його гаслами проти російської окупації і русифікації українського народу. В останньому листі до своєї дружини Кароліни Олекса написав: “Мій протест — то сама правда, а не московська брехня від початку до кінця. Мій протест — то пережиття, тортури української нації. Мій протест — то слово Шевченка, а я тільки його учень і виконавець”.
Та щось не дуже спішать до Шевченка наші високопосадовці, хоч ніхто не розганяє, як колись.
Як писав Рене Депестр: “Шевченко з його сонячним темпераментом – це такий вогонь, який кидає свої відблиски на всі народи, що борються за справедливість і красу”.
Треба ширше відчиняти всі двері поетичному вітру Шевченка, що лине з берегів Дніпра. Робімо це всі, тоді краще житимемо.