Українці Франції вшанували пам’ять Симона Петлюри

Олександра НАГОРНА

25 травня 2019 року виповнилося 93 роки, як московський агент Самуїл Шварцбарт на розі вулиці Расін та бульвару Сен-Мішель в Парижі вгатив сім куль у визначного діяча української політики та культури Симона Петлюру.

Українська громада Франції вшанувала пам’ять видатного земляка, а священик Української Автокефальної Церкви Святого Симона Зилота провів панахиду біля його могили на цвинтарі Монпарнас у Парижі. Слово про Симона Петлюру виголосив Посол України у Франції Олег Шамшур, а спогадами про трагічні події поділилися керівник фонду Симона Петлюри з міста Чикаго Микола Кочерга, директорка паризького музею Симона Петлюри Ярослава Йосипишин та бібліотекарка Дарія Мельникович — доньки колишніх вояків Армії УНР.

На вшануванні пам’яті Симона Петлюри були присутні син Олега ШтуляЖдановича Данило Штуль, голова Союзу українок у Парижі пані Надія Мигаль та багато українців, які проживають у різних містах Франції.

Також цього дня в культурному центрі Василя Сліпака відбулася конференція, присвячена 140річчю від дня народження Симона Петлюри. Після її завершення — демонстрація фільму режисера Олеся Янчука “Таємний щоденник Симона Петлюри”.

Рівнянка Інна Нагорна подарувала для бібліотеки Симона Петлюри в Парижі книгу про перебування Шевченка на Рівненщині – “Шевченкові верстви”.