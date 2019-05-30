Вшановуючи Великого Кобзаря

Ольга МАНЮК,

м. Чернівці

На Центральній площі міста Чернівці біля пам’ятника Шевченку за участю просвітян відбувся мітинг з нагоди вшанування світлої пам’яті Великого Кобзаря.

Під звуки духового оркестру “Буковина” Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка учасники мітингу виконали Гімн України. Під звуки мелодії пісні “Реве та стогне Дніпр широкий” присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника та лампадки до стели Героям Небесної Сотні.

Вшанувати світлу пам’ять поета прийшли працівники державних установ, науковці вишів, освітяни, члени товариства “Просвіта”, студентська та учнівська молодь.

“Для кожного з нас Шевченкове слово — пророче, надихаюче, бо він повернув українцям історичну пам’ять, розбудив нашу національну свідомість і примусив згадати про гідність”, — сказав ведучий заходу Юрій Гавриляк. “Життєва доля Тараса Шевченка уособлює тернистий шлях, який долає Україна упродовж багатьох віків. Натхненне слово поета, його думка, ідея, світогляд стали базовими духовними цінностями для українського народу”, — наголосила просвітянка, доцент кафедри української літератури ЧНУ імені Ю. Федьковича Ольга Меленчук. Студент університету Ігор Косович прочитав уривок з поеми “Сон” Тараса Шевченка.

На завершення заступник голови ЧОО ВУТ “Просвіта” Іван Дерда виконав “Заповіт” Тараса Шевченка у власній інтерпретації.