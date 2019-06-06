Презентація творчого доробку Катерини Сусак

Марія ПОРОХ,

член Клубу інтелігенції ім. І. Пелипейка та РО “Просвіта”

У косівській світлиці Центральної районної бібліотеки наприкінці травня було радісно і весело. Учасники святкового зібрання — члени Клубу інтелігенції, “Просвіти”, “Союзу українок”, студенти, викладачі Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва, працівники відділу освіти райдержадміністрації, бібліотекарі зібралися на презентацію бібліографічного покажчика, присвяченого 80річному ювілею Катерини Романівни Сусак — заслуженого працівника освіти, ініціатора створення і першого ректора Косівського державного інституту декоративного мистецтва, яка здобула на Косівщині визнання й авторитет як педагог, мисткиня, громадська діячка.

У бібліотеці було розгорнуто виставку з творчим доробком Катерини Романівни, студентськими курсовими та дипломними роботами, керівником яких була К. Р. Сусак.

Розповіді про життєвий шлях і творчий доробок Катерини Романівни зуміли об’єднати в гармонійну композицію з концертним виступом народного аматорського фольклорного колективу “Осіннє золото”, студентського гурту “Барва” й вітальними словами гостей.

Аделя Григорук, колишній проректор інституту, щирими словами розповіла про непересічну творчу особистість, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, дослідницю художньої вишивки, яка “досі плідно працює над дослідженням і збереженням традицій краю, відродженням пам’яті про непересічних, найобдарованіших людей Гуцульщини”.

Багато теплих і щирих слів на адресу ювілярки висловили колеги, викладачі Косівського інституту, бібліотечні працівники та багато поважних гостей…

Подарунком для ювілярки була презентація бібліографічного покажчика “Катерина Романівна Сусак”, укладеного Валентиною Дмитрівною Молинь.

Ця книжка — інформація про основні віхи життя і діяльності, навчальнометодичні праці К. Сусак, наукові статті у фахових виданнях і публікації в періодиці, доповіді на наукових конференціях; творча праця та керівництво дипломними роботами студентів, участь у виставках та інших культурномистецьких заходах, членство у професійних спілках та громадських організаціях, статті науковців про ювілярку, світлини різних років. Нове видання нікого не залишило байдужим.

Катерину Романівну вітали народний фольклорний колектив “Осіннє золото”, студентський гурт “Браво” тощо.

Наприкінці зі словами подяки виступила сама ювілярка. Вона подарувала бібліотеці презентоване видання, а колектив “Осіннє золото” разом із присутніми проспівали “Многая літа”.