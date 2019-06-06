Президентові України Володимиру Зеленському

Шановний Володимире Олександровичу!

За дорученням сесії Головної ради Громадської організації “Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка” засвідчую Вам свою повагу та вітаю з обранням на посаду президента України.

Звертаємося до Вас із наступним.

Люди з Вашого оточення дозволяють собі сумніватися в доцільності Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, ігнорують державну мову під час публічних виступів.

Просимо Вас, пане президенте України, роз’яснити їм таке:

1. Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” ухвалено на виконання статті 10 Конституції України, в якій, зокрема, зазначено: “Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”. У першій частині статті 11 ставиться в обов’язок державних органів сприяння формуванню української нації: “Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури”. Тому будь-яке перешкоджання цьому процесові — антиконституційне.

Спрямованість Закону відповідає й міжнародним нормам. Оскільки, згідно зі ст. 1 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ухваленого Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, “Усі народи мають право на самовизначення. За силою цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток”. Це стосується й українців.

2. Конституційний Суд України 14 грудня 1999 року дав офіційне тлумачення статті 10 Конституції України: “Положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким “державною мовою в Україні є українська мова”, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п’ята статті 10 Конституції України)”. При цьому “рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим”.

3. Конституція України одна й однакова для всіх громадян України.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, просимо Вас, шановний пане президенте, дати доручення відповідним службам щодо контролю за безумовним виконанням Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” серед державних службовців та створити спеціальну комісію при президентові України для контролю за виконанням цього закону в усіх сферах суспільного життя.

Головна рада ГО “ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка рекомендує включити до складу комісії:

Мовчана Павла Михайловича — народного депутата України I—VI скликань, голову ГО “ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка;

Філіпчука Георгія Георгійовича — академіка НАПН України;

Зайця Івана Олександровича — народного депутата України І—VI скликань;

Кметика Володимира Івановича — директора телеканалу “Малятко”;

Тимошика Миколу Степановича — доктора філологічних наук, професора Київського національного університету культури і мистецтв.

З повагою за дорученням сесії Головної ради ГО “ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка

Павло МОВЧАН,

голова Товариства, народний депутат України I—VI скликань

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