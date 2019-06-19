Нація без любові, але зі злом, заздрістю і захланністю

Степан ТРОХИМЧУК,

голова Львівського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів

Багатовікова колоніальна епоха наклала трагічний відбиток на українську націю, змінила її менталітет, сповільнила її ходу до світлого і вільного державного майбутнього. Колонізатори не тільки винищували національну еліту, асимілювали і налаштовували проти власного народу, а й прищеплювали вільному козацькому роду гени покори і рабства.

Терор чужинців, їхня зневага до всього українського, національне приниження і соціальний визиск сприяли таким негативним явищам, як відрубність, хуторянство, замкненість, байдужість до новацій у всіх напрямах суспільного життя, спонукали до відставання у своєму розвитку від інших народів. Ці негативні риси посилювалися з втратою провідної еліти у всіх прошарках українського суспільства, бо без активних провідників громади не розвиваються належними темпами і у потрібних напрямах. Але ці явища не були незворотними, час від часу з’являються нові лідери, прокидається пасіонарність, наступають революційні зсуви у формі Майданів чи Революцій гідності.

Християнський постулат “Бог — то любов” у наш кризовий час повинен мати пріоритет у кожного українця, бути провідною зіркою у його житті. Але й з любов’ю у нас діються дивнії діла. Руйнується вона передусім у наших сім’ях, які з неймовірною швидкістю розпадаються. Рівень розлучень сьогодні сягнув 61%, тобто більше половини шлюбів, і церковних, і цивільних, розпадається. А це втрата любові до одного з батьків, батька чи матері до дітей. Знецінюється інститут сім’ї, зв’язок поколінь, взаємна повага і допомога, переважає егоїзм. За цим показником ми перші в Європі, а тому є над чим задуматися.

Це відбивається і на стосунках людей між собою. Не поліпшується і любов наша до природи. Засмічені ліси і парки, вулиці й сквери, подвір’я і під’їзди житлових будинків. Байдужість, небажання допомогти ближньому, зневага до людей впадають у вічі щокроку.

Заздрість до успіхів чи багатства інших стала однією з причин відчуження людей, стресів і скандалів. Це зумовлює бажання у заздрісників підставити сусіду підніжку, підпалити його будинок, повбивати його курей. Вона виливається у рейдерські захоплення чужих підприємств, земель чи врожаю, бажання відсудити у сусіда межу чи клаптик городу. Заздрість заставляє політиканів очорнювати опонента чи конкурента, запускати у ЗМІ фейки чи підлі наклепи.

Захланність є одним із найбільших гріхів християнина, моральним юродством і гальмом у розвитку суспільства. Інстинкт споживання, накопичення багатства, маси непотрібних речей призводить до збіднення природи, перевитрат матеріальних ресурсів, духовного зубожіння людини. Це особливо стосується наших скоробагатьків, нуворишів, королів тіньового сектору економіки, які досягли статків у першому поколінні. Вони, часто малограмотні та безкультурні, будують ханські палаци, купують дорогі авто і різноманітні коштовності і забаганки, витрачають кошти на забави і відпочинок, але не дбають про своїх робітників, за рахунок яких збагатилися. Не стають меценатами, не офірують кошти на книги чи фільми, не підтримують шкіл чи університетів, не купують іменних танків чи літаків для фронту. Не наслідують французів, які за декілька днів зібрали понад мільярд євро для відбудови своєї святині — Собору Паризької Богоматері.

Нам, українцям, є над чим задуматися. Вчитися і вдосконалюватися, звертатися до надбань наших попередників і запозичувати найцінніший досвід наших західних сусідів. Потрібно, щоб кожний українець був своїм серед своїх, другом і братом колег і сусідів. Жити треба за Божими і людськими заповідями, щоб залишити хороший слід після себе. Любімо ближнього більше, ніж себе самого, бажаймо йому добра і успіхів, щоб це поверталося до нас сторицею. Тоді воскресне Україна, тоді будемо радісними і щасливими і ми з вами.