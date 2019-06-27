Оперна удача Ніжинського вишу

Надія ОНИЩЕНКО

Мрія про блаженний край звучить у фіналі комічної опери Семена ГулакаАртемовського “Запорожець за Дунаєм”, уперше поставленої в СанктПетербурзі 1863 року. Історичні події про переселених у Туреччину січових козаків близькі й сучасним українцям, котрі люблять свою Батьківщину.

Такими є викладачі та студенти факультету культури і мистецтв Гоголівського вишу. У рамках проєкту старшого викладача кафедри вокальнохорової майстерності Алли Хоменко “Вокальні традиції Ніжинської вищої школи” дванадцять учасників через автентичні костюми, прекрасні голоси та органічний артистизм обдаровували нас високим естетичним переживанням. Натхненні мелодизмом і поезією композитора й автора лібрето, вони переживали разом з ним тугу за рідним краєм.

Кохання Оксани й Андрія у трепетному виконанні Маріанни Тисевич і Ярослава Йотки невіддільне від любові до України. Заради отого райського куточка вони готові переплисти Дунай. І навіть гультяка Іван Карась не може забути своє козацьке коріння, перевтілюючись у туркаосмана. Його комічний дует з Одаркою природно переливався зі сцени басом Дмитра Бутрея і сопрано Тетяни Дяченко та правдивим, нештучним гумором. Арія Султана, проспівана Сергієм Гладарьовим, народні пісні дівчат і парубка, виконані Нелею Несин, Тетяною Ступак, Анастасією Терещенко та Сергієм Ареф’євим, запальний український танок Оксани Гузь та Івана Гладкова, вдало дібрані декорації заповнювали музичний простір. Темпоритмом вистави замість диригента уміло керувала концертмейстер Галина Брюзгіна. А доречним ведучим був актор Микита Мисник.

Це вже друга експериментальна оперна спроба Алли Хоменко, що виявилася ще професійнішою, ніж “Євгеній Онєгін” Петра Чайковського. Проєкт підтримує як вдячний глядач ректор Олександр Самойленко.

На фото Вікторії Борисюк: Одарка — Тетяна Дяченко, Карась Дмитро Бутрей